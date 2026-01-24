Skövde HC utklassade Guts/Valdemarsvik på hemmaplan

Skövde HC vann med 12–0 mot Guts/Valdemarsvik

William Magnusson matchvinnare för Skövde HC

Andra raka segern för Skövde HC

Skövde HC dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Guts/Valdemarsvik i U20 Div 1 B syd vår herr med hela 12–0 (6–0, 2–0, 4–0).

Skövde HC–Guts/Valdemarsvik – mål för mål

Skövde HC var starkast i första perioden som laget vann klart med 6–0.

Efter 16.05 i andra perioden nätade Gustav Levin på nytt framspelad av Nico Berndt och gjorde 7–0. Leo Brunstedt gjorde dessutom 8–0 efter 19.21 på pass av William Magnusson.

Skövde HC fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–0. Målen i sista perioden gjordes av Leo Brunstedt, William Magnusson, Arvid Nilsson och Wilmer Wollsén.

Skövde HC:s Leo Brunstedt stod för två mål och fyra assists, William Magnusson gjorde två mål och spelade dessutom fram till tre mål och Arvid Nilsson gjorde ett mål och tre målgivande passningar.

Skövde HC har två segrar och tre förluster och 34–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Guts/Valdemarsvik har fem förluster och 1–44 i målskillnad.

Skövde HC stannar därmed på femte plats och Guts/Valdemarsvik sist, på sjunde plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Skövde med 6–3.

I nästa omgång har Skövde HC Tranås hemma i Billingehov, lördag 31 januari 14.00. Guts/Valdemarsvik spelar borta mot Dalen tisdag 27 januari 19.40.

Skövde HC–Guts/Valdemarsvik 12–0 (6–0, 2–0, 4–0)

U20 Div 1 B syd vår herr, Billingehov

Första perioden: 1–0 (5.47) William Magnusson (Leo Brunstedt), 2–0 (8.28) Gustav Levin (Arvid Nilsson, William Magnusson), 3–0 (9.35) Loke Jonsson (Leo Dydiszko, Henrik Szwengier), 4–0 (12.23) Nico Berndt, 5–0 (13.03) Loke Jonsson (Leo Dydiszko), 6–0 (14.36) Wilmer Eriksson (William Magnusson).

Andra perioden: 7–0 (36.05) Gustav Levin (Nico Berndt), 8–0 (39.21) Leo Brunstedt (William Magnusson).

Tredje perioden: 9–0 (40.23) Leo Brunstedt (Wilmer Wollsén, Arvid Nilsson), 10–0 (46.52) William Magnusson (Leo Brunstedt, Anton Pirinen), 11–0 (53.33) Arvid Nilsson (Leo Brunstedt), 12–0 (59.04) Wilmer Wollsén (Arvid Nilsson, Leo Brunstedt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skövde HC: 2-1-2

Guts/Valdemarsvik: 0-0-5

Nästa match:

Skövde HC: Tranås AIF, hemma, 31 januari 14.00

Guts/Valdemarsvik: HC Dalen, borta, 27 januari 19.40