Skövde HC utklassade Grästorp – seger med 6–0

Seger för Skövde HC med 6–0 mot Grästorp

Melker Vallgren med tre mål för Skövde HC

Seger nummer 2 för Skövde HC

Skövde HC spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Grästorp i U20 division 1 B syd herr med hela 6–0 (1–0, 3–0, 2–0).

Melker Vallgren gjorde 1–0 till Skövde HC efter 17.23 framspelad av Anton Pirinen och Leo Brunstedt. Även i andra perioden var Skövde HC starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Melker Vallgren, Leo Brunstedt och Loke Jonsson. Skövde HC fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Leo Brunstedt och Melker Vallgren.

Skövde HC:s Leo Brunstedt stod för två mål och två assists och Melker Vallgren gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Resultatet innebär att Skövde HC ligger kvar på sjätte och sista plats och Grästorp på femte plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Skövde Hockey Club med 3–2 efter förlängningsspel .

Skövde HC tar sig an Alingsås i nästa match borta lördag 1 november 17.00. Grästorp möter samma dag 14.00 Vänersborg hemma.

Skövde HC–Grästorp 6–0 (1–0, 3–0, 2–0)

U20 division 1 B syd herr, Billingehov

Första perioden: 1–0 (17.23) Melker Vallgren (Anton Pirinen, Leo Brunstedt).

Andra perioden: 2–0 (24.20) Melker Vallgren (Hugo Björkblom, Leo Brunstedt), 3–0 (33.08) Leo Brunstedt (Hugo Björkblom), 4–0 (34.34) Loke Jonsson (Henrik Szwengier).

Tredje perioden: 5–0 (40.07) Melker Vallgren, 6–0 (52.55) Leo Brunstedt (Anton Pirinen, Melker Vallgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skövde HC: 2-0-3

Grästorp: 2-0-3

Nästa match:

Skövde HC: Sörhaga/Alingsås, borta, 1 november

Grästorp: Vänersborgs HC, hemma, 1 november