Skövde HC avgjorde i sista perioden och vann mot Alingsås

Skövde HC vann med 2–1 mot Alingsås

Leo Brunstedt avgjorde för Skövde HC

Skövde HC nu femte, Alingsås på fjärde plats

Skövde HC vann hemma mot Alingsås i U20 division 1 B syd herr med 2–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Skövde HC avgjorde i sista perioden.

Med det tog hemmalaget Skövde HC en skön revansch, eftersom Alingsås vann senaste mötet lagen emellan med hela 8–2.

Ulricehamns IF/Nittorps IK nästa för Skövde HC

Första perioden var jämn. Alingsås inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Anton Stålberg efter 3.56, men Skövde HC kvitterade genom Anton Pirinen bara en minut senare.

Andra perioden blev mållös. 10.48 in i tredje perioden slog Leo Brunstedt till framspelad av Anton Pirinen och Arvid Nilsson och avgjorde matchen. Brunstedt fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Skövde HC:s andra uddamålsseger den här säsongen.

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Alingsås är på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann Sörhaga/Alingsås med 8–2.

Tisdag 14 oktober spelar Skövde HC borta mot Ulricehamns IF/Nittorps IK 19.00 och Alingsås mot Vänersborg hemma 19.30 i Nolhaga Ishall.

Skövde HC–Alingsås 2–1 (1–1, 0–0, 1–0)

U20 division 1 B syd herr, Billingehov

Första perioden: 0–1 (3.56) Anton Stålberg, 1–1 (4.48) Anton Pirinen (Arvid Nilsson, Leo Brunstedt).

Tredje perioden: 2–1 (50.48) Leo Brunstedt (Anton Pirinen, Arvid Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skövde HC: 2-1-2

Alingsås: 1-0-4

Nästa match:

Skövde HC: Ulricehamns IF/Nittorps IK, borta, 14 oktober

Alingsås: Vänersborgs HC, hemma, 14 oktober