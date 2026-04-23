Skön start för Skellefteå AIK – segrade mot Rögle

Skellefteå AIK vann med 4–1 mot Rögle

Oliver Okuliar avgjorde för Skellefteå AIK

Leon Bristedt målskytt för Rögle

Skellefteå AIK har tagit ett grepp mot Rögle i SM-finalen herr, efter seger hemma med 4–1 (1–0, 1–1, 2–0). Skellefteå AIK.

Rickard Hugg gjorde 1–0 till Skellefteå AIK efter 18 minuter på passning från Mikkel Aagaard och Pontus Johansson.

Leon Bristedt kvitterade för Rögle tidigt i andra perioden efter pass från Anton Bengtsson och Calle Själin. Efter 18.49 i andra perioden nätade Oliver Okuliar framspelad av Oscar Lindberg och Andreas Johnson och gav Skellefteå AIK ledningen.

17.14 in i tredje perioden fick Pär Lindholm utdelning och ökade ledningen. Laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.08 kvar att spela genom Victor Stjernborg med assist av Oscar Lindberg och Lars Bryggman.

Nästa match spelas på lördag 15.15.

SM-finalen herr

Första perioden: 1–0 (18.50) Rickard Hugg (Mikkel Aagaard, Pontus Johansson).

Andra perioden: 1–1 (20.54) Leon Bristedt (Anton Bengtsson, Calle Själin), 2–1 (38.49) Oliver Okuliar (Oscar Lindberg, Andreas Johnson).

Tredje perioden: 3–1 (57.14) Pär Lindholm, 4–1 (58.52) Victor Stjernborg (Oscar Lindberg, Lars Bryggman).

Utvisningar, Skellefteå AIK: 3×2 min. Rögle: 6×2 min.

Skott: 35–13 (14–6, 13–7, 8–0)

Ställning i serien: Skellefteå AIK–Rögle 1–0 (bäst av 7)

25 april, 15.15, Skellefteå AIK–Rögle