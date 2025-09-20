Skellefteå nollade Linköping – segrade med 4–0
- Skellefteå vann med 4–0 mot Linköping
- Oliver Okuliar avgjorde för Skellefteå
- Fjärde förlusten i rad för Linköping
Skellefteå såg till att hålla nollan när laget vann på bortaplan mot Linköping i SHL. Matchen slutade 0–4 (0–3, 0–1, 0–0).
Resultatet innebär att Linköping nu har fyra förluster i rad.
Leksand nästa för Skellefteå
Skellefteå stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 8.49 i mitten av perioden. Skellefteå gjorde också 0–4 genom Rickard Hugg framspelad av Pontus Johansson och Emil Djuse efter 7.37 i andra perioden. I tredje perioden höll Skellefteå i sin 4–0-ledning och vann.
Skellefteå tog hem lagens senaste möte med 5–2 i Saab Arena.
I nästa match, torsdag 25 september 19.00, har Linköping Rögle borta i Catena Arena, medan Skellefteå spelar borta mot Leksand.
Linköping–Skellefteå 0–4 (0–3, 0–1, 0–0)
SHL, Saab Arena
Första perioden: 0–1 (4.06) Oliver Okuliar (Victor Stjernborg, Pär Lindholm), 0–2 (4.31) Oscar Lindberg (Rickard Hugg), 0–3 (12.55) Victor Stjernborg (Emil Djuse, Pontus Johansson).
Andra perioden: 0–4 (27.37) Rickard Hugg (Pontus Johansson, Emil Djuse).
Nästa match:
Linköping: Rögle BK, borta, 25 september
Skellefteå: Leksands IF, borta, 25 september
