Skellefteå höll nollan och vann mot Örebro Hockey

Skellefteå-seger med 3–0 mot Örebro Hockey

Pontus Johansson avgjorde för Skellefteå

Femte förlusten i följd för Örebro Hockey

Skellefteå vann på bortaplan mot Örebro Hockey i SHL. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Skellefteå, 0–3 (0–0, 0–2, 0–1).

Örebro Hockey–Skellefteå – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. Det var först 10.59 in i andra perioden som Skellefteå tog ledningen genom Pontus Johansson framspelad av Oscar Lindberg och Rickard Hugg.

Efter 16.18 i andra perioden slog Jonathan Davidsson till, på pass av Pontus Johansson och Emil Djuse och gjorde 0–2.

Till slut kom också 0–3 genom Viktor Grahn efter 18.53 i tredje perioden.

Örebro Hockey har fem förluster och 7–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Skellefteå har tre vinster och två förluster och 19–15 i målskillnad.

På tisdag 30 september 19.00 spelar Örebro Hockey hemma mot Djurgården, och Skellefteå hemma mot Luleå.

Örebro Hockey–Skellefteå 0–3 (0–0, 0–2, 0–1)

SHL, Behrn Arena

Andra perioden: 0–1 (30.59) Pontus Johansson (Oscar Lindberg, Rickard Hugg), 0–2 (36.18) Jonathan Davidsson (Pontus Johansson, Emil Djuse).

Tredje perioden: 0–3 (58.53) Viktor Grahn.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 0-1-4

Skellefteå: 3-0-2

Nästa match:

Örebro Hockey: Djurgårdens IF, hemma, 30 september

Skellefteå: Luleå HF, hemma, 30 september