Skellefteå AIK:s fina svit fortsätter mot Örebro Hockey

Skellefteå AIK segrade – 2–1 mot Örebro Hockey

Skellefteå AIK:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Skellefteå AIK avgjorde efter 59.39.

Skellefteå AIK fortsätter att vinna mot Örebro Hockey i SHL. På lördagen segrade Skellefteå AIK på nytt – den här gången med 2–1 (0–1, 0–0, 2–0) hemma i Skellefteå Kraft Arena. Det var Skellefteå AIK:s femte raka seger mot Örebro Hockey.

Oscar Lindberg slog till med bara 21 sekunder kvar av slutperioden och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Därmed har Skellefteå AIK vunnit sju matcher i rad i SHL.

Oscar Lindberg matchvinnare för Skellefteå AIK

Teemu Turunen gav Örebro Hockey ledningen efter sex minuters spel med assist av Kalle Kossila.

Andra perioden blev mållös.

Oscar Lindberg stod för målet när Skellefteå AIK kvitterade till 1–1 med 1.38 kvar att spela efter förarbete från Jonathan Johnson och Viktor Grahn. Laget avgjorde matchen med 21 sekunder kvar att spela på nytt genom Oscar Lindberg efter förarbete av Rasmus Bergqvist och Frans Haara. Därmed hade Skellefteå AIK vänt matchen.

I nästa match möter Skellefteå AIK Frölunda borta och Örebro Hockey möter Växjö hemma. Båda matcherna spelas torsdag 22 januari 19.00.

Skellefteå AIK–Örebro Hockey 2–1 (0–1, 0–0, 2–0)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (6.47) Teemu Turunen (Kalle Kossila).

Tredje perioden: 1–1 (58.22) Oscar Lindberg (Jonathan Johnson, Viktor Grahn), 2–1 (59.39) Oscar Lindberg (Rasmus Bergqvist, Frans Haara).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 5-0-0

Örebro Hockey: 2-0-3

Nästa match:

Skellefteå AIK: Frölunda HC, borta, 22 januari 19.00

Örebro Hockey: Växjö Lakers HC, hemma, 22 januari 19.00