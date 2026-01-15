Skellefteå AIK:s fina svit fortsätter mot Malmö

Skellefteå AIK vann med 4–1 mot Malmö

Skellefteå AIK:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Rickard Hugg matchvinnare för Skellefteå AIK

Malmö är lite av ett drömmotstånd för Skellefteå AIK. På torsdagen vann Skellefteå AIK på nytt – den här gången hemma i Skellefteå Kraft Arena. Matchen i SHL slutade 4–1 (0–0, 1–1, 3–0). Det var Skellefteå AIK:s fjärde raka seger mot Malmö.

Det här innebär att Skellefteå AIK nu har sex segrar i följd i SHL.

Örebro Hockey nästa för Skellefteå AIK

Den första perioden slutade mållös.

11.06 in i andra perioden spräckte Skellefteå AIK nollan genom Oliver Okuliar framspelad av Arvid Lundberg och Andreas Johnson. Efter 14.04 i andra perioden nätade Robin Hanzl på straff och kvitterade för Malmö.

I tredje perioden var det Skellefteå AIK som spelade bäst och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Rickard Hugg, Andreas Johnson och Oskar Vuollet.

Resultatet innebär att Skellefteå AIK ligger kvar på andra plats och Malmö på femte plats i tabellen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 17 januari. Då möter Skellefteå AIK Örebro Hockey i Skellefteå Kraft Arena 15.15. Malmö tar sig an Rögle borta 18.00.

Skellefteå AIK–Malmö 4–1 (0–0, 1–1, 3–0)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Andra perioden: 1–0 (31.06) Oliver Okuliar (Arvid Lundberg, Andreas Johnson), 1–1 (34.04) Robin Hanzl.

Tredje perioden: 2–1 (41.18) Rickard Hugg (Jonathan Pudas, Jonathan Johnson), 3–1 (47.07) Andreas Johnson (Pär Lindholm), 4–1 (48.23) Oskar Vuollet (Zeb Forsfjäll, Max Krogdahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 5-0-0

Malmö: 3-0-2

Nästa match:

Skellefteå AIK: Örebro HK, hemma, 17 januari 15.15

Malmö: Rögle BK, borta, 17 januari 18.00