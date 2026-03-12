Skellefteå AIK vann hemma mot LHC

Skellefteå AIK vann med 5–2 mot LHC

Valter Lindberg avgjorde för Skellefteå AIK

Andra raka nederlaget för LHC

Skellefteå AIK besegrade LHC på hemmaplan i torsdagens möte i SHL. 5–2 (1–0, 3–0, 1–2) slutade matchen.

Skellefteå AIK–LHC – mål för mål

Max Krogdahl gav Skellefteå AIK ledningen efter 17.20 på passning från Emil Djuse och Lars Bryggman.

Skellefteå AIK startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 4–0 genom tre snabba mål tidigt i perioden av Rickard Hugg, Valter Lindberg och Arvid Lundberg.

LHC reducerade dock till både 4–1 och 4–2 genom Markus Ljungh och Zion Nybeck i tredje perioden.

Skellefteå AIK kunde dock avgöra till 5–2 med 2.53 kvar av matchen genom Victor Stjernborg.

Lördag 14 mars 15.15 möter Skellefteå AIK Djurgården borta på Hovet medan LHC spelar hemma mot Örebro Hockey.

Skellefteå AIK–LHC 5–2 (1–0, 3–0, 1–2)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (17.20) Max Krogdahl (Emil Djuse, Lars Bryggman).

Andra perioden: 2–0 (22.18) Rickard Hugg (Oscar Lindberg, Mikkel Aagaard), 3–0 (26.53) Valter Lindberg (Pontus Johansson, Andreas Johnson), 4–0 (27.07) Arvid Lundberg (Victor Stjernborg).

Tredje perioden: 4–1 (40.12) Markus Ljungh (Christoffer Ehn, Robin Kovacs), 4–2 (49.04) Zion Nybeck (Mikko Kokkonen, Jonathan Myrenberg), 5–2 (57.07) Victor Stjernborg (Lars Bryggman, Andreas Johnson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 3-0-2

LHC: 3-0-2

Nästa match:

Skellefteå AIK: Djurgårdens IF, borta, 14 mars 15.15

LHC: Örebro HK, hemma, 14 mars 15.15