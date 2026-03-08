Skellefteå AIK U20 vann mot Timrå U20 – trots underläge

Skellefteå AIK U20 segrade – 6–5 mot Timrå U20

Zeb Lindgren matchvinnare för Skellefteå AIK U20

Tre raka mål för Skellefteå AIK U20

Inför sista perioden var Timrå U20 i ledningen med 4–3 i SCA Arena. Men Skellefteå AIK U20 vände och vann. Till slut blev det 5–6 i matchen i U20 nationell norra.

Timrå U20–Skellefteå AIK U20 – mål för mål

Första perioden slutade 3–3.

Efter 4.20 i andra perioden nätade Olle Därth återigen på pass av Edwin Annerstedt och David Slacik och gav Timrå U20 ledningen.

Efter 3.43 i tredje perioden gjorde Timrå U20 5–3 genom David Slacik.

Skellefteå AIK U20 gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 5–3 till ledning med 5–6 inom bara 3.54. Lindgrens 5–6-mål kom med drygt fyra minuter kvar av matchen.

Olle Därth gjorde två mål för Timrå U20 och ett målgivande pass, Edwin Annerstedt hade tre assists och David Slacik stod för ett mål och två assists.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Timrå vunnit.

Timrå U20–Skellefteå AIK U20 5–6 (3–3, 1–0, 1–3)

U20 nationell norra, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (1.13) Elias Hedlund (Filip Michalski, Ilari Kapanen), 1–1 (5.21) Noel Ingelsson (Tim Dahlgren, Vincent Wedin), 1–2 (6.28) Linus Debou Rudslätt (Viktor Klingsell, Zeb Lindgren), 2–2 (13.14) Olle Därth (David Slacik, Edwin Annerstedt), 3–2 (16.51) Adrian Thun-Hansson (Edwin Annerstedt, Olle Därth), 3–3 (18.18) Vincent Wedin (Noel Nyberg, Theo Landström).

Andra perioden: 4–3 (24.20) Olle Därth (Edwin Annerstedt, David Slacik).

Tredje perioden: 5–3 (43.43) David Slacik (Ilari Kapanen, Filip Michalski), 5–4 (52.03) Elis Hansson (Carl Lundberg, Olof Hjalmar), 5–5 (54.51) Viktor Klingsell, 5–6 (55.57) Zeb Lindgren (Johan Stenberg, Tim Dahlgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå U20: 2-0-3

Skellefteå AIK U20: 1-0-4