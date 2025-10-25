Skellefteå AIK U20 starkast i straffläggningen – vann hemma mot Luleå
Följ HockeySverige på
Google news
- Seger för Skellefteå AIK U20 med 2–1 efter straffar
- Skellefteå AIK U20:s sjunde seger på de senaste nio matcherna
- Elliot Ölund matchvinnare för Skellefteå AIK U20
Det var jämnt hela vägen när Skellefteå AIK U20 mötte Luleå hemma i U20 nationell norra. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Skellefteå AIK U20 var kyligare i avsluten och vann med 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Elliot Ölund för.
Segern var Skellefteå AIK U20:s sjunde på de senaste nio matcherna.
Skellefteå AIK U20–Luleå – mål för mål
Den första perioden slutade mållös. Skellefteå AIK U20 gjorde 1–0 genom Linus Debou Rudslätt efter 10.48 i andra perioden.
Luleå kvitterade till 1–1 genom Lukas Kral med 2.14 kvar att spela av perioden. Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning. Skellefteå AIK U20:s Elliot Ölund blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.
Det här var Skellefteå AIK U20:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Luleås andra uddamålsförlust.
Säsongens första möte lagen emellan vann Luleå HF med 6–5 efter förlängning .
I nästa match möter Skellefteå AIK U20 Mora hemma och Luleå möter Leksand hemma. Båda matcherna spelas lördag 1 november 12.00.
Skellefteå AIK U20–Luleå 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0)
U20 nationell norra, Skellefteå Kraft Arena
Andra perioden: 1–0 (30.48) Linus Debou Rudslätt (Viktor Klingsell, Theo Landström), 1–1 (37.46) Lukas Kral (David Lövgren, Neo Hirsch).
Straffar: 2–1 (65.00) Elliot Ölund.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Skellefteå AIK U20: 3-0-2
Luleå: 2-1-2
Nästa match:
Skellefteå AIK U20: Mora, hemma, 1 november
Luleå: Leksand, hemma, 1 november
Den här artikeln handlar om: