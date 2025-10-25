Skellefteå AIK U20 starkast i straffläggningen – vann hemma mot Luleå

Seger för Skellefteå AIK U20 med 2–1 efter straffar

Skellefteå AIK U20:s sjunde seger på de senaste nio matcherna

Elliot Ölund matchvinnare för Skellefteå AIK U20

Det var jämnt hela vägen när Skellefteå AIK U20 mötte Luleå hemma i U20 nationell norra. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Skellefteå AIK U20 var kyligare i avsluten och vann med 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Elliot Ölund för.

Segern var Skellefteå AIK U20:s sjunde på de senaste nio matcherna.

Skellefteå AIK U20–Luleå – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. Skellefteå AIK U20 gjorde 1–0 genom Linus Debou Rudslätt efter 10.48 i andra perioden.

Luleå kvitterade till 1–1 genom Lukas Kral med 2.14 kvar att spela av perioden. Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning. Skellefteå AIK U20:s Elliot Ölund blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Det här var Skellefteå AIK U20:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Luleås andra uddamålsförlust.

Säsongens första möte lagen emellan vann Luleå HF med 6–5 efter förlängning .

I nästa match möter Skellefteå AIK U20 Mora hemma och Luleå möter Leksand hemma. Båda matcherna spelas lördag 1 november 12.00.

Skellefteå AIK U20–Luleå 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0)

U20 nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Andra perioden: 1–0 (30.48) Linus Debou Rudslätt (Viktor Klingsell, Theo Landström), 1–1 (37.46) Lukas Kral (David Lövgren, Neo Hirsch).

Straffar: 2–1 (65.00) Elliot Ölund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U20: 3-0-2

Luleå: 2-1-2

Nästa match:

Skellefteå AIK U20: Mora, hemma, 1 november

Luleå: Leksand, hemma, 1 november