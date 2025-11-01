Skellefteå AIK starkast i straffläggningen – vann borta mot Örebro Hockey

Skellefteå AIK vann med 4–3 efter straffar

Mikkel Aagaard matchvinnare för Skellefteå AIK

Tionde segern för Skellefteå AIK

Det var jämnt hela vägen när Örebro Hockey mötte Skellefteå AIK hemma i SHL. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Bortalaget var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (2–1, 0–1, 1–1, 0–0, 1–0). Mikkel Aagaard blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Örebro Hockey–Skellefteå AIK – mål för mål

Skellefteå AIK startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Oliver Okuliar och Jonathan Pudas innan Örebro Hockey svarade och gjorde 2–1 genom William Wikman. Efter 4.43 i andra perioden slog Kalle Kossila till framspelad av David Quenneville och Patrik Karlkvist och kvitterade för Örebro Hockey. Efter 2.42 i tredje perioden gjorde Skellefteå AIK 2–3 genom Oscar Lindberg.

Örebro Hockey kvitterade till 3–3 genom Milton Oscarson med 17 sekunder kvar av perioden. Skellefteå AIK:s Mikkel Aagaard satte den avgörande straffen för gästerna.

Örebro Hockey har två vinster och tre förluster och 18–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Skellefteå AIK har tre vinster och två förluster och 15–11 i målskillnad. Det här var Örebro Hockeys sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Skellefteå AIK:s tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Örebro Hockey ligger kvar på åttonde plats i tabellen och Skellefteå AIK på tredje plats.

På torsdag 13 november 19.00 spelar Örebro Hockey borta mot Frölunda och Skellefteå AIK hemma mot Timrå IK.

Örebro Hockey–Skellefteå AIK 3–4 (1–2, 1–0, 1–1, 0–0, 0–1)

SHL, Behrn Arena

Första perioden: 0–1 (2.43) Oliver Okuliar (Pär Lindholm, Jonathan Pudas), 0–2 (7.40) Jonathan Pudas (Rickard Hugg, Oscar Lindberg), 1–2 (11.15) William Wikman (Juuso Vainio).

Andra perioden: 2–2 (24.43) Kalle Kossila (David Quenneville, Patrik Karlkvist).

Tredje perioden: 2–3 (42.42) Oscar Lindberg, 3–3 (59.43) Milton Oscarson (Kalle Kossila).

Straffar: 3–4 (65.00) Mikkel Aagaard.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 2-1-2

Skellefteå AIK: 3-1-1

Nästa match:

Örebro Hockey: Frölunda HC, borta, 13 november

Skellefteå AIK: Timrå IK, hemma, 13 november