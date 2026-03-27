Skellefteå AIK har kanonläge efter ny seger

Seger för Skellefteå AIK med 4–2 mot Malmö

Pontus Johansson avgjorde för Skellefteå AIK

Tredje raka segern för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK är med stormsteg på väg mot seger mot Malmö, efter seger med 4–2 (0–1, 2–0, 2–1) på bortaplan i SM-kvartsfinalen. Skellefteå AIK leder matchserien med 3-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Det var Skellefteå AIK:s åttonde raka seger mot Malmö.

Malmö nästa för Skellefteå AIK

Malmö tog ledningen efter 9.13 genom Linus Öberg assisterad av Elia Pedrotti och Petter Vesterheim.

Efter 13.00 i andra perioden nätade Mikkel Aagaard på pass av Oscar Lindberg och Viktor Grahn och kvitterade för Skellefteå AIK. Jonathan Pudas gjorde dessutom 1–2 efter 19.29 framspelad av Zeb Forsfjäll.

Med 3.22 kvar i perioden i tredje perioden gjorde Skellefteå AIK 1–3 genom Pontus Johansson på pass av Jonathan Johnson och Arvid Lundberg och tog ett rejält grepp om matchen.

Malmö reducerade dock till 2–3 genom Fredrik Händemark när bara tre minuter återstod att spela och skapade spänning i slutet av matchen.

Skellefteå AIK kunde dock avgöra till 2–4 med 1.37 kvar av matchen genom Rickard Hugg.

Nästa match spelas i Malmö Arena på söndag 15.00.

Malmö–Skellefteå AIK 2–4 (1–0, 0–2, 1–2)

SM-kvartsfinalen, Malmö Arena

Första perioden: 1–0 (9.13) Linus Öberg (Elia Pedrotti, Petter Vesterheim).

Andra perioden: 1–1 (33.00) Mikkel Aagaard (Oscar Lindberg, Viktor Grahn), 1–2 (39.29) Jonathan Pudas (Zeb Forsfjäll).

Tredje perioden: 1–3 (56.38) Pontus Johansson (Jonathan Johnson, Arvid Lundberg), 2–3 (57.33) Fredrik Händemark (Janne Kuokkanen, Robin Hanzl), 2–4 (58.23) Rickard Hugg (Zeb Forsfjäll, Oscar Lindberg).

Ställning i serien: Malmö–Skellefteå AIK 0–3

Nästa match:

29 mars, 15.00, Malmö–Skellefteå AIK, i Malmö Arena