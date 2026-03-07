Skellefteå AIK fortsätter vinna mot Malmö

Skellefteå AIK vann med 7–6 mot Malmö

Skellefteå AIK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Rickard Hugg matchvinnare för Skellefteå AIK

Malmö är lite av ett drömmotstånd för Skellefteå AIK. På lördagen vann Skellefteå AIK på nytt – den här gången borta i Malmö Arena. Matchen i SHL slutade 7–6 (4–4, 1–2, 2–0). Det var Skellefteå AIK:s femte raka seger mot Malmö.

Segern var Skellefteå AIK:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Malmö–Skellefteå AIK – mål för mål

Första perioden slutade 4–4.

Malmö spelade bäst i andra perioden. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 6–5.

4.53 in i tredje perioden satte Jonathan Johnson pucken på nytt framspelad av Oscar Lindberg och Pontus Johansson och kvitterade. Efter 14.38 slog Rickard Hugg till återigen på pass av Jonathan Johnson och Pontus Johansson och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen. Det fastställde slutresultatet till 6–7.

Skellefteå AIK:s Viktor Grahn hade tre assists, Jonathan Johnson gjorde två mål och ett assist och Pontus Johansson hade tre assists.

I nästa match möter Malmö Brynäs borta och Skellefteå AIK möter Rögle hemma. Båda matcherna spelas tisdag 10 mars 19.00.

Malmö–Skellefteå AIK 6–7 (4–4, 2–1, 0–2)

SHL, Malmö Arena

Första perioden: 1–0 (4.38) Kalle Hemström (Filip Björkman, Isac Nilsson), 1–1 (7.45) Valter Lindberg (Max Krogdahl, Viktor Grahn), 2–1 (9.39) Carl Persson (Fredrik Händemark, Janne Kuokkanen), 3–1 (10.24) Linus Öberg (Topi Niemelä, Eemil Viro), 3–2 (13.29) Jonathan Johnson (Jonathan Davidsson, Lars Bryggman), 3–3 (14.28) Rickard Hugg (Oscar Lindberg, Pontus Johansson), 4–3 (14.45) Linus Öberg (Joona Ikonen, Robin Hanzl), 4–4 (19.28) Jonathan Davidsson (Viktor Grahn, Zeb Forsfjäll).

Andra perioden: 4–5 (23.10) Victor Stjernborg (Valter Lindberg, Viktor Grahn), 5–5 (26.28) Robin Hanzl (Joona Ikonen, Seth Barton), 6–5 (27.08) Carl Persson (Lauri Pajuniemi, Eemil Viro).

Tredje perioden: 6–6 (44.53) Jonathan Johnson (Oscar Lindberg, Pontus Johansson), 6–7 (54.38) Rickard Hugg (Jonathan Johnson, Pontus Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 1-0-4

Skellefteå AIK: 4-0-1

Nästa match:

Malmö: Brynäs IF, borta, 10 mars 19.00

Skellefteå AIK: Rögle BK, hemma, 10 mars 19.00