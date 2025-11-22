Skellefteå AIK avgjorde i förlängningen mot Malmö

Seger för Skellefteå AIK med 2–1 efter förlängning

Skellefteå AIK:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Skellefteå AIK:s Oscar Lindberg tvåmålsskytt

Matchen i SHL mellan hemmalaget Malmö och gästande Skellefteå AIK var oavgjord vid full tid, 1–1. Först i förlängningen kom avgörandet, där Skellefteå AIK spikade segerresultatet, 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Oscar Lindberg som gjorde det avgörande målet.

Det här innebär att Skellefteå AIK nu har fem segrar i följd i SHL.

Frölunda nästa för Skellefteå AIK

Det gjordes inga mål i matchens två första perioder.

Oscar Lindberg gav Skellefteå AIK ledningen först efter sju minuters spel i tredje perioden efter förarbete av Rickard Hugg och Jonathan Johnson.

Malmö kvitterade till 1–1 med 50 sekunder kvar att spela genom Lauri Pajuniemi med assist av Robin Salo och Janne Kuokkanen.

Matchvinnare för bortalaget Skellefteå AIK 1.50 in i förlängningen blev Oscar Lindberg med det avgörande förlängningsmålet.

Det här var Malmös tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Skellefteå AIK:s femte uddamålsseger.

I tabellen innebär det här att Malmö nu ligger på tionde plats i tabellen. Skellefteå AIK är på andra plats.

Tisdag 25 november 19.00 spelar Malmö hemma mot Växjö. Skellefteå AIK möter Frölunda hemma i Skellefteå Kraft Arena torsdag 27 november 19.00.

Malmö–Skellefteå AIK 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–1)

SHL, Malmö Arena

Tredje perioden: 0–1 (47.56) Oscar Lindberg (Rickard Hugg, Jonathan Johnson), 1–1 (59.10) Lauri Pajuniemi (Robin Salo, Janne Kuokkanen).

Förlängning: 1–2 (61.50) Oscar Lindberg (Jonathan Pudas, Rickard Hugg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 3-1-1

Skellefteå AIK: 5-0-0

Nästa match:

Malmö: Växjö Lakers HC, hemma, 25 november

Skellefteå AIK: Frölunda HC, hemma, 27 november