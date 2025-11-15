SK Lejon U18:s segerrad fortsätter efter 5–2 mot Haparanda

SK Lejon U18 segrade – 5–2 mot Haparanda

SK Lejon U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

SK Lejon U18:s Max Lundström tvåmålsskytt

SK Lejon U18 är svårslaget i U18 division 1 norra A herr. Mot Haparanda borta i Övertorneå Energi Arena på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 5–2 (1–0, 2–1, 2–1) och har nu fem segrar i rad.

SK Lejon U18:s Max Lundström tvåmålsskytt

SK Lejon U18 gjorde 0–1 efter 19 minuters spel. SK Lejon U18 gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Conrad Nilzon och Max Lundström.

Haparanda reducerade dock till 1–3 genom Eemeli Posti efter 13.24 av perioden. Efter 0.30 i tredje perioden ökade SK Lejon U18 på till 1–4 genom Conrad Hedblad.

Haparanda gjorde 2–4 genom Christer Borgman med 4.04 kvar att spela av perioden.

SK Lejon U18 kunde dock avgöra till 2–5 med 2.13 kvar av matchen genom Milton Linder.

Max Lundström gjorde två mål för SK Lejon U18 och ett assist, Conrad Hedblad stod för tre poäng, varav ett mål och Milton Linder gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

När lagen möttes senast vann SK Lejon med 8–5.

Söndag 16 november 13.00 spelar Haparanda hemma mot Clemensnäs HC U18. SK Lejon U18 möter Bodens HF U18 borta i Hive Arena måndag 17 november 19.00.

Haparanda–SK Lejon U18 2–5 (0–1, 1–2, 1–2)

U18 division 1 norra A herr, Övertorneå Energi Arena

Första perioden: 0–1 (19.45) Max Lundström (Conrad Hedblad, Milton Linder).

Andra perioden: 0–2 (25.24) Conrad Nilzon (Kevin Hollström, Filip Forsell), 0–3 (28.44) Max Lundström (Eddie Furtenback, Conrad Hedblad), 1–3 (33.24) Eemeli Posti.

Tredje perioden: 1–4 (40.30) Conrad Hedblad (Max Lundström, Milton Linder), 2–4 (55.56) Christer Borgman (Mirco Järvenpää), 2–5 (57.47) Milton Linder.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haparanda: 1-1-3

SK Lejon U18: 5-0-0

Nästa match:

Haparanda: Clemensnäs HC div 1, hemma, 16 november

SK Lejon U18: Bodens HF, borta, 17 november