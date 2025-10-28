SK Lejon U18 segrade i toppmötet mot Kalix U18

Seger för SK Lejon U18 med 6–0 mot Kalix U18

SK Lejon U18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Pontus Karbin avgjorde för SK Lejon U18

Det var toppmatch i U18 division 1 norra A herr under tisdagen när SK Lejon U18 tog emot tredjeplacerade Kalix U18. SK Lejon U18 vann matchen med 6–0 (5–0, 0–0, 1–0).

Segern var SK Lejon U18:s åttonde på de senaste nio matcherna.

SK Lejon U18–Kalix U18 – mål för mål

I första perioden var det SK Lejon U18 som var vassast. Laget vann perioden klart med 5–0.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Till slut kom också 6–0 genom Max Lundström assisterad av Conrad Hedblad och Eddie Furtenback efter 15.20 i tredje perioden.

Eddie Furtenback och Max Lundström gjorde två mål och ett assist var för SK Lejon U18.

Det här betyder att SK Lejon U18 ligger kvar på andra plats i tabellen och Kalix U18 på tredje plats.

Den 14 december möts lagen återigen, då i Part Arena.

I nästa omgång har SK Lejon U18 Bodens HF U18 borta i Hive Arena, onsdag 29 oktober 19.00. Kalix U18 spelar hemma mot Clemensnäs HC U18 fredag 31 oktober 19.30.

SK Lejon U18–Kalix U18 6–0 (5–0, 0–0, 1–0)

U18 division 1 norra A herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (4.29) Pontus Karbin (Joel Mäkitalo, Elmer Lundmark), 2–0 (6.56) Eddie Furtenback (Ville Parpala, Conrad Hedblad), 3–0 (10.35) Max Lundström (Leo Lindahl), 4–0 (10.41) Eddie Furtenback (Max Lundström, Ville Parpala), 5–0 (16.26) Ville Parpala (Milton Linder, Pontus Karbin).

Tredje perioden: 6–0 (55.20) Max Lundström (Conrad Hedblad, Eddie Furtenback).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Lejon U18: 4-0-1

Kalix U18: 2-0-3

Nästa match:

SK Lejon U18: Bodens HF, borta, 29 oktober

Kalix U18: Clemensnäs HC div 1, hemma, 31 oktober