SK Lejon U18 avgjorde i sista perioden och vann mot Clemensnäs U18

SK Lejon U18 vann hemma mot Clemensnäs U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr med 5–4. Matchen var helt jämn efter två perioder, 2–2, innan SK Lejon U18 avgjorde i sista perioden.

Max Rönnberg gav gästande Clemensnäs U18 ledningen efter 13 minuter efter pass från Theo Holmström och Linus Burén.

SK Lejon U18 kvitterade till 1–1 genom Conrad Nilzon i andra perioden.

Clemensnäs U18 tog ledningen på nytt genom Max Rönnberg som gjorde sitt andra mål efter 11.39.

SK Lejon U18 kvitterade till 2–2 genom Filip Forsell efter 13.33 av perioden.

Efter 1.22 i tredje perioden gjorde Clemensnäs U18 2–3 genom Melwin Jalstrand.

SK Lejon U18 gjorde 3–3 genom Kevin Hollström tidigt i perioden av perioden.

Clemensnäs U18 gjorde 3–4 genom Max Rönnberg som gjorde sitt tredje mål efter 5.54.

Eddie Furtenback och Kevin Hollström låg sen bakom vändningen till 5–4 för SK Lejon U18.

Max Rönnberg gjorde tre mål för Clemensnäs U18. Filip Forsell stod för tre poäng, varav ett mål för SK Lejon U18 och Kevin Hollström gjorde två mål och totalt tre poäng.

SK Lejon U18 har nio poäng och Clemensnäs U18 har fyra poäng efter fyra omgångar.

Lagen möts igen 27 februari i Kopparhallen.

SK Lejon U18 tar sig an Sunderby SK U18 i nästa match hemma torsdag 29 januari 19.30. Clemensnäs U18 möter Piteå Hockey U18 hemma onsdag 4 februari 19.15.

SK Lejon U18–Clemensnäs U18 5–4 (0–1, 2–1, 3–2)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (13.50) Max Rönnberg (Theo Holmström, Linus Burén).

Andra perioden: 1–1 (30.28) Conrad Nilzon (Kevin Hollström, Filip Forsell), 1–2 (31.39) Max Rönnberg (Laurynas Stirna), 2–2 (33.33) Filip Forsell (Milton Linder).

Tredje perioden: 2–3 (41.22) Melwin Jalstrand (Laurynas Stirna), 3–3 (44.51) Kevin Hollström (Pontus Karbin, Filip Forsell), 3–4 (45.54) Max Rönnberg (Ludvig Moberg, Rasmus Grundberg), 4–4 (49.32) Kevin Hollström (Milton Linder, Conrad Nilzon), 5–4 (54.47) Eddie Furtenback (Max Lundström, Conrad Hedblad).

Nästa match:

SK Lejon U18: Sunderby SK, hemma, 29 januari 19.30

Clemensnäs U18: Piteå HC, hemma, 4 februari 19.15