SK Iron Hockey vann serien mot Tierps HK U18

SK Iron Hockey vann med 9–4 mot Tierps HK U18

SK Iron Hockey har säkrat segern i matchserien mot Tierps HK U18 i U18 playoff till kvalserien till allettan, totalt med 2-0 i matcher. Det efter seger på hemmaplan med 9–4 (1–0, 4–2, 4–2).

Albin Jansson gav SK Iron Hockey ledningen efter 17.53.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 5–2.

SK Iron Hockey vann också tredje perioden 4–2 och ställningen efter tre perioder var 9–4.

SK Iron Hockeys Sigge Hedblom hade sex assists, Albin Jansson stod för tre mål och två assists, Anton Hedberg gjorde två mål och två målgivande passningar och Johannes Lundström gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Kevin Larsson och Joel Uebersax gjorde båda två mål och två assist för Tierps HK U18.

Första perioden: 1–0 (17.53) Albin Jansson.

Andra perioden: 1–1 (24.08) Kevin Larsson (Joel Uebersax), 2–1 (25.53) Johannes Lundström (Sigge Hedblom, Anton Hedberg), 2–2 (26.11) Joel Uebersax (Eddie Käll, Kevin Larsson), 3–2 (28.57) Filip Fredriksson (Anton Hedberg, Albin Jansson), 4–2 (29.15) Albin Jansson (Sigge Hedblom), 5–2 (36.36) Anton Hedberg (Sigge Hedblom).

Tredje perioden: 6–2 (43.05) Filip Fredriksson (Johannes Lundström, Sigge Hedblom), 6–3 (44.42) Kevin Larsson (Joel Uebersax, Albin Lindegren), 6–4 (51.17) Joel Uebersax (Kevin Larsson), 7–4 (55.00) Albin Jansson (Sigge Hedblom), 8–4 (58.00) Alex Eriksson (Johannes Lundström), 9–4 (58.35) Anton Hedberg (Sigge Hedblom, Albin Jansson).

Ställning i serien: SK Iron Hockey–Tierps HK U18 2–0