SSK bekräftar – fem spelare lämnar

SSK:s plan inför 2026/27 blir nu tydligare när man väljer att tacka av fem spelare. Däribland finns 38-årige OS-backen Jonas Ahnelöv.

William Wiå, Albin Carlson, Jonas Ahnelöv, Felix Öhrqvist och Wilhelm Hallquisth.

När SSK, under onsdagen, meddelar att fem spelare lämnar klubben efter semifinalförlusten 2025/26, är det dessa namn som radas upp. Gällande SHL-lånen Hallquisth och Öhrqvist är det mindre förvånande i och med att den förstnämnde redan är klar för Timrå, och den andre har kontrakt med Linköping. Detsamma gäller William Wiå, som Expressen tidigare rapporterat som klar för spel i Finland.

Övriga två blir en del av den utrensning man gör på backsidan.

32-årige Albin Carlson har varit en viktig kugge under fyra säsonger, efter att han värvats in från SHL, men går nu vidare när kontraktet går ut. Jonas Ahnelöv gör detsamma efter endast ett år. I hans fall gjordes flytten efter två år i Slovakien för att bland annat spela med nära vännen Patrik Zackrisson. I och med hans 38 år fyllda återstår det att se vad som nu väntar.

Sedan tidigare har Love Härenstam meddelat att han stannar i Södertälje, medan Daniel Muzito-Bagenda värvats in från AIK. På backsidan sitter endast Niklas Arell, Roope Laavainen och Ludvig Söderberg på gällande avtal.

