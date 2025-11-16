SK Iron Hockey utklassade Mälarö Hockey U18 – seger med 6–0

SK Iron Hockey segrade – 6–0 mot Mälarö Hockey U18

SK Iron Hockeys sjätte seger på de senaste sju matcherna

Viggo Fröberg avgjorde för SK Iron Hockey

SK Iron Hockey spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Mälarö Hockey U18 i U18 Div 1 östra A herr med hela 6–0 (3–0, 2–0, 1–0).

Det här innebär att SK Iron Hockey nu har fem segrar i följd i U18 Div 1 östra A herr.

Tierps HK U18 nästa för SK Iron Hockey

SK Iron Hockey stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 4.25. Efter 8.17 i andra perioden slog Elton Gälman till framspelad av Alex Eriksson och Elis Dagerus och gjorde 0–4.

Filip Fredriksson gjorde dessutom 0–5 efter 19.33. Oscar Danborg också 0–6 efter 13.15 i tredje perioden.

Mälarö Hockey U18 stannar därmed på femte plats och SK Iron Hockey på andra plats, i tabellen.

När lagen senast möttes vann SK Iron Hockey med 4–1.

Mälarö Hockey U18 tar sig an Hässelby Kälvesta HC U18 i nästa match borta torsdag 20 november 19.00. SK Iron Hockey möter samma dag 19.45 Tierps HK U18 hemma.

Mälarö Hockey U18–SK Iron Hockey 0–6 (0–3, 0–2, 0–1)

U18 Div 1 östra A herr, Allhallen

Första perioden: 0–1 (5.31) Viggo Fröberg (Edvin Helenius, Gustav Frank), 0–2 (7.20) Filip Fredriksson (Lucas Pettersson, Edvin Reutersköld), 0–3 (9.56) Viggo Fröberg (Edvin Reutersköld).

Andra perioden: 0–4 (28.17) Elton Gälman (Alex Eriksson, Elis Dagerus), 0–5 (39.33) Filip Fredriksson.

Tredje perioden: 0–6 (53.15) Oscar Danborg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mälarö Hockey U18: 1-0-4

SK Iron Hockey: 5-0-0

Nästa match:

Mälarö Hockey U18: Hässelby Kälvesta HC, borta, 20 november

SK Iron Hockey: Tierps HK, hemma, 20 november