SK Iron Hockey utklassade Mälarö Hockey U18 – seger med 6–0

  • SK Iron Hockey segrade – 6–0 mot Mälarö Hockey U18

  • SK Iron Hockeys sjätte seger på de senaste sju matcherna

  • Viggo Fröberg avgjorde för SK Iron Hockey

SK Iron Hockey spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Mälarö Hockey U18 i U18 Div 1 östra A herr med hela 6–0 (3–0, 2–0, 1–0).

Det här innebär att SK Iron Hockey nu har fem segrar i följd i U18 Div 1 östra A herr.

Tierps HK U18 nästa för SK Iron Hockey

SK Iron Hockey stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 4.25. Efter 8.17 i andra perioden slog Elton Gälman till framspelad av Alex Eriksson och Elis Dagerus och gjorde 0–4.

Filip Fredriksson gjorde dessutom 0–5 efter 19.33. Oscar Danborg också 0–6 efter 13.15 i tredje perioden.

Mälarö Hockey U18 stannar därmed på femte plats och SK Iron Hockey på andra plats, i tabellen.

När lagen senast möttes vann SK Iron Hockey med 4–1.

Mälarö Hockey U18 tar sig an Hässelby Kälvesta HC U18 i nästa match borta torsdag 20 november 19.00. SK Iron Hockey möter samma dag 19.45 Tierps HK U18 hemma.

Mälarö Hockey U18–SK Iron Hockey 0–6 (0–3, 0–2, 0–1)

U18 Div 1 östra A herr, Allhallen

Första perioden: 0–1 (5.31) Viggo Fröberg (Edvin Helenius, Gustav Frank), 0–2 (7.20) Filip Fredriksson (Lucas Pettersson, Edvin Reutersköld), 0–3 (9.56) Viggo Fröberg (Edvin Reutersköld).

Andra perioden: 0–4 (28.17) Elton Gälman (Alex Eriksson, Elis Dagerus), 0–5 (39.33) Filip Fredriksson.

Tredje perioden: 0–6 (53.15) Oscar Danborg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mälarö Hockey U18: 1-0-4

SK Iron Hockey: 5-0-0

Nästa match:

Mälarö Hockey U18: Hässelby Kälvesta HC, borta, 20 november

SK Iron Hockey: Tierps HK, hemma, 20 november

