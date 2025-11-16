SK Iron Hockey utklassade Mälarö Hockey U18 – seger med 6–0
Följ HockeySverige på
Google news
- SK Iron Hockey segrade – 6–0 mot Mälarö Hockey U18
- SK Iron Hockeys sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Viggo Fröberg avgjorde för SK Iron Hockey
SK Iron Hockey spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Mälarö Hockey U18 i U18 Div 1 östra A herr med hela 6–0 (3–0, 2–0, 1–0).
Det här innebär att SK Iron Hockey nu har fem segrar i följd i U18 Div 1 östra A herr.
Tierps HK U18 nästa för SK Iron Hockey
SK Iron Hockey stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 4.25. Efter 8.17 i andra perioden slog Elton Gälman till framspelad av Alex Eriksson och Elis Dagerus och gjorde 0–4.
Filip Fredriksson gjorde dessutom 0–5 efter 19.33. Oscar Danborg också 0–6 efter 13.15 i tredje perioden.
Mälarö Hockey U18 stannar därmed på femte plats och SK Iron Hockey på andra plats, i tabellen.
När lagen senast möttes vann SK Iron Hockey med 4–1.
Mälarö Hockey U18 tar sig an Hässelby Kälvesta HC U18 i nästa match borta torsdag 20 november 19.00. SK Iron Hockey möter samma dag 19.45 Tierps HK U18 hemma.
Mälarö Hockey U18–SK Iron Hockey 0–6 (0–3, 0–2, 0–1)
U18 Div 1 östra A herr, Allhallen
Första perioden: 0–1 (5.31) Viggo Fröberg (Edvin Helenius, Gustav Frank), 0–2 (7.20) Filip Fredriksson (Lucas Pettersson, Edvin Reutersköld), 0–3 (9.56) Viggo Fröberg (Edvin Reutersköld).
Andra perioden: 0–4 (28.17) Elton Gälman (Alex Eriksson, Elis Dagerus), 0–5 (39.33) Filip Fredriksson.
Tredje perioden: 0–6 (53.15) Oscar Danborg.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Mälarö Hockey U18: 1-0-4
SK Iron Hockey: 5-0-0
Nästa match:
Mälarö Hockey U18: Hässelby Kälvesta HC, borta, 20 november
SK Iron Hockey: Tierps HK, hemma, 20 november
Den här artikeln handlar om: