Sju raka segrar för Halmstad J18 – efter 2–1 mot Kristianstad

Halmstad J18 vann med 2–1 mot Kristianstad

Halmstad J18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Zack Bliss matchvinnare för Halmstad J18

Halmstad J18 är i riktigt bra form just nu. På söndagen kom seger nummer sju i rad, efter 2–1 (0–0, 1–1, 1–0) borta mot Kristianstad. Det innebär också att Kristianstad har fem raka förluster i U18 division 1 syd C vår.

Kristianstad–Halmstad J18 – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

4.20 in i andra perioden spräckte Kristianstad nollan genom Rasmus Olsson på pass av Max Gustafsson och Wille Strandberg. Efter 14.45 i andra perioden nätade Noel Persson framspelad av Casper Bergström och Tage Jonasson och kvitterade för Halmstad J18.

4.36 in i tredje perioden fick Zack Bliss utdelning på pass av Matheo Rix och Melwin Britz och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

När lagen senast möttes vann Halmstad med 6–1.

I nästa match, torsdag 26 februari möter Kristianstad Jonstorp borta i Jonstorps Ishall 19.30 medan Halmstad J18 spelar hemma mot Limhamn 19.20.

Kristianstad–Halmstad J18 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)

U18 division 1 syd C vår, Kristianstads Ishall

Andra perioden: 1–0 (24.20) Rasmus Olsson (Max Gustafsson, Wille Strandberg), 1–1 (34.45) Noel Persson (Casper Bergström, Tage Jonasson).

Tredje perioden: 1–2 (44.36) Zack Bliss (Matheo Rix, Melwin Britz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristianstad: 0-0-5

Halmstad J18: 5-0-0

Nästa match:

Kristianstad: Jonstorps IF IshF, borta, 26 februari 19.30

Halmstad J18: Limhamn HK, hemma, 26 februari 19.20