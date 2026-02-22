Sju raka segrar för Halmstad J18 – efter 2–1 mot Kristianstad
- Halmstad J18 vann med 2–1 mot Kristianstad
- Halmstad J18:s nionde seger på de senaste tio matcherna
- Zack Bliss matchvinnare för Halmstad J18
Halmstad J18 är i riktigt bra form just nu. På söndagen kom seger nummer sju i rad, efter 2–1 (0–0, 1–1, 1–0) borta mot Kristianstad. Det innebär också att Kristianstad har fem raka förluster i U18 division 1 syd C vår.
Kristianstad–Halmstad J18 – mål för mål
Den första perioden slutade mållös.
4.20 in i andra perioden spräckte Kristianstad nollan genom Rasmus Olsson på pass av Max Gustafsson och Wille Strandberg. Efter 14.45 i andra perioden nätade Noel Persson framspelad av Casper Bergström och Tage Jonasson och kvitterade för Halmstad J18.
4.36 in i tredje perioden fick Zack Bliss utdelning på pass av Matheo Rix och Melwin Britz och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.
När lagen senast möttes vann Halmstad med 6–1.
I nästa match, torsdag 26 februari möter Kristianstad Jonstorp borta i Jonstorps Ishall 19.30 medan Halmstad J18 spelar hemma mot Limhamn 19.20.
Kristianstad–Halmstad J18 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)
U18 division 1 syd C vår, Kristianstads Ishall
Andra perioden: 1–0 (24.20) Rasmus Olsson (Max Gustafsson, Wille Strandberg), 1–1 (34.45) Noel Persson (Casper Bergström, Tage Jonasson).
Tredje perioden: 1–2 (44.36) Zack Bliss (Matheo Rix, Melwin Britz).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Kristianstad: 0-0-5
Halmstad J18: 5-0-0
Nästa match:
Kristianstad: Jonstorps IF IshF, borta, 26 februari 19.30
Halmstad J18: Limhamn HK, hemma, 26 februari 19.20
