Sjätte raka för Nacka efter seger mot Tumba

Nacka segrade – 5–3 mot Tumba

Nackas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Noel Dourrouj gjorde tre mål för Nacka

Nacka och Tumba har två helt olika formkurvor. Nacka vann torsdagens möte i Nacka Ishall och har därmed sex raka segrar i U18 regional öst fortsättning vår. Bortalaget Tumba däremot har fyra raka förluster. Matchen slutade 5–3 (1–2, 1–0, 3–1).

Därmed har Nacka vunnit nio matcher i rad på hemmaplan.

Nacka tog ledningen i första perioden genom Noel Dourrouj.

Acke Kajova och Julius Blomberg gjorde att Tumba vände till underläget till ledning med 1–2.

Noel Dourrouj kvitterade för Nacka efter 2.17 in i andra perioden på pass av Anton Dufåker och Milton Stålmarck.

Laget tog ledningen redan efter efter 1.44 i tredje perioden genom Erik Lanestrand efter förarbete från Noel Dourrouj och Hugo Mikaelsson. 5.23 in i tredje perioden fick Theo Ivarsson utdelning på pass av Mio Juhlin och Acke Kajova och kvitterade. 5.45 in i perioden satte Noel Dourrouj pucken återigen framspelad av William Kolm och Hugo Mikaelsson och gav laget ledningen. Efter 16.47 slog Hugo Mikaelsson till på pass av William Kolm och Bailey Bascones och ökade ledningen för Nacka. 5–3-målet blev matchens sista.

Nackas Noel Dourrouj stod för tre mål och ett assist, Hugo Mikaelsson gjorde ett mål och två målgivande passningar och William Kolm hade tre assists.

När lagen senast möttes vann Tumba med 3–2 efter förlängning .

Nacka möter Brinken i nästa match borta söndag 8 mars 16.00. Tumba möter samma dag Värmdö hemma.

Nacka–Tumba 5–3 (1–2, 1–0, 3–1)

U18 regional öst fortsättning vår, Nacka Ishall

Första perioden: 1–0 (7.40) Noel Dourrouj (Erik Lanestrand, William Kolm), 1–1 (7.59) Julius Blomberg (Max Mälarberg), 1–2 (13.00) Acke Kajova (Elias Holger, Theo Ivarsson).

Andra perioden: 2–2 (22.17) Noel Dourrouj (Anton Dufåker, Milton Stålmarck).

Tredje perioden: 3–2 (41.44) Erik Lanestrand (Noel Dourrouj, Hugo Mikaelsson), 3–3 (45.23) Theo Ivarsson (Mio Juhlin, Acke Kajova), 4–3 (45.45) Noel Dourrouj (William Kolm, Hugo Mikaelsson), 5–3 (56.47) Hugo Mikaelsson (William Kolm, Bailey Bascones).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 5-0-0

Tumba: 1-0-4

Nästa match:

Nacka: Brinkens IF, borta, 8 mars 16.00

Tumba: Värmdö HC, hemma, 8 mars 16.00