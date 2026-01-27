Sjätte raka för Dalen efter seger mot Guts/Valdemarsvik

Dalen vann med 24–0 mot Guts/Valdemarsvik

Dalens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Leo Serup matchvinnare för Dalen

Formen är riktigt bra just nu för Dalen. På tisdagen kom sjätte raka segern i U20 Div 1 B syd vår herr, 24–0 (8–0, 10–0, 6–0), hemma mot Guts/Valdemarsvik. Det innebär att Guts/Valdemarsvik åkte på sjunde raka förlusten.

Snackisen var Anton Rydqvist – som gjorde hela fyra av Dalens mål.

Dalen–Guts/Valdemarsvik – mål för mål

I första perioden var det Dalen som var vassast. Laget vann perioden klart med 8–0.

Även i andra perioden var det Dalen som dominerade och gick från 8–0 till 18–0 tack vare sex raka mål (! ), två mål av Jonathan Sagemar, två mål av Olle Almqvist, ett mål av Anton Rydqvist, ett mål av Royce Nundahl, ett mål av Ludwig Uppenberg, ett mål av Vidar Lindström, ett mål av Luka Nikolic och ett mål av Marcus Krause.

Dalen fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 24–0. Målen i sista perioden gjordes av Royce Nundahl, som gjorde två mål, Anton Rydqvist, Max Ekström, Julius Lilja och Leo Serup.

Det här betyder att Dalen är i fortsatt serieledning, med 19 poäng efter sju matcher och Guts/Valdemarsvik sist, på sjunde plats med 0 poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har HC Dalen vunnit.

Tisdag 3 februari spelar Dalen hemma mot Skövde HC 19.40 och Guts/Valdemarsvik mot Mighty Ravens hemma 19.00 i Arena Grosvad.

Dalen–Guts/Valdemarsvik 24–0 (8–0, 10–0, 6–0)

U20 Div 1 B syd vår herr, Smedjehov

Första perioden: 1–0 (0.59) Leo Serup (Luka Nikolic, Royce Nundahl), 2–0 (1.16) Luka Nikolic (Royce Nundahl), 3–0 (7.33) Anton Rydqvist (Vidar Lindström, Ted Marjavaara), 4–0 (7.59) Anton Rydqvist (Vidar Lindström, Jonathan Sagemar), 5–0 (10.16) Jonathan Sagemar (Anton Rydqvist, Ludwig Uppenberg), 6–0 (14.31) Jonathan Sagemar (Royce Nundahl, Leo Serup), 7–0 (14.49) Luka Nikolic (Olle Almqvist, Felix Svensson), 8–0 (14.55) Elliot Wilbertsson.

Andra perioden: 9–0 (24.05) Jonathan Sagemar (Julius Lilja, Vidar Lindström), 10–0 (24.44) Jonathan Sagemar (Vidar Lindström, Anton Rydqvist), 11–0 (28.49) Anton Rydqvist (Jonathan Sagemar, Vidar Lindström), 12–0 (29.14) Royce Nundahl, 13–0 (33.34) Luka Nikolic (Max Ekström, Vidar Lindström), 14–0 (34.58) Olle Almqvist (Elton Backer), 15–0 (37.36) Olle Almqvist (Elton Backer, Luka Nikolic), 16–0 (38.51) Marcus Krause (Tim Carlström Kaya, Ludwig Uppenberg), 17–0 (39.09) Ludwig Uppenberg (Jonathan Sagemar, Vidar Lindström), 18–0 (39.48) Vidar Lindström (Anton Rydqvist, Jonathan Sagemar).

Tredje perioden: 19–0 (44.27) Royce Nundahl (Elton Backer), 20–0 (47.09) Max Ekström (Vidar Lindström, Noah Hillenborg), 21–0 (55.03) Julius Lilja (Max Ekström, Elliot Wilbertsson), 22–0 (55.50) Leo Serup (Noah Hillenborg), 23–0 (57.11) Anton Rydqvist (Jonathan Sagemar, Vidar Lindström), 24–0 (59.36) Royce Nundahl (Vidar Lindström, Jonathan Sagemar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 5-0-0

Guts/Valdemarsvik: 0-0-5

Nästa match:

Dalen: Skövde Hockey Club, hemma, 3 februari 19.40

Guts/Valdemarsvik: Linköpings Mighty Ravens, hemma, 3 februari 19.00