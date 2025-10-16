Sigge Harrysson matchhjälte när KRIF Hockey J18 vann mot Kristianstad

Seger för KRIF Hockey J18 med 4–3 mot Kristianstad

KRIF Hockey J18:s avgörande efter 59.59.

Edvin Alija med två mål för KRIF Hockey J18

KRIF Hockey J18 tog till slut hem segern mot Kristianstad i matchen borta i Kristianstads Ishall på torsdagen. Sigge Harrysson blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål med bara en sekunder kvar av slutperioden. Matchen i U18 division 1 syd C herr slutade 3–4 (0–2, 1–1, 2–1).

Sigge Harrysson matchvinnare för KRIF Hockey J18

KRIF Hockey J18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Kristianstad reducerade dock till 1–2 genom Marlon Thelin tidigt i andra perioden av perioden.

Efter 17.26 gjorde KRIF Hockey J18 1–3 genom Valle Abramsson. Kristianstad reducerade och kvitterade till 3–3 genom Eliam Nord och Adrian Silver med knappt fem minuter kvar att spela.

KRIF Hockey J18 kunde dock avgöra till 3–4 med en sekund kvar av matchen genom Sigge Harrysson.

Sigge Harrysson gjorde ett mål för KRIF Hockey J18 och två assist.

För Kristianstad gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen medan KRIF Hockey J18 är på fjärde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 20 november i Soft Center Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 19 oktober. Då möter Kristianstad Helsingborg i Olympiarinken 16.00. KRIF Hockey J18 tar sig an Jonstorp hemma 12.00.

Kristianstad–KRIF Hockey J18 3–4 (0–2, 1–1, 2–1)

U18 division 1 syd C herr, Kristianstads Ishall

Första perioden: 0–1 (3.03) Edvin Alija (Sigge Harrysson), 0–2 (17.39) Edvin Alija (William Larsson, Sigge Harrysson).

Andra perioden: 1–2 (24.26) Marlon Thelin (Albert Persson Kruse, Jiri Petrik), 1–3 (37.26) Valle Abramsson (Alvin Mattsson, Theo Elmkvist).

Tredje perioden: 2–3 (47.59) Eliam Nord (Wille Strandberg), 3–3 (55.23) Adrian Silver (Eliam Nord, Karl Hellsten), 3–4 (59.59) Sigge Harrysson (Theo Elmkvist, Alvin Mattsson).

Nästa match:

Kristianstad: Helsingborg HC Ungdom, borta, 19 oktober

KRIF Hockey J18: Jonstorps IF IshF, hemma, 19 oktober