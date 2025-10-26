Sex raka segrar för Tranås J18 – efter 3–0 mot Nässjö

Seger för Tranås J18 med 3–0 mot Nässjö

Tranås J18:s sjätte seger på de senaste sex matcherna

Jack Björk avgjorde för Tranås J18

Tranås J18 och Nässjö har två helt olika formkurvor. Tranås J18 vann söndagens möte i Höglandsrinken och har därmed sex raka segrar i U18 division 1 syd B herr. Hemmalaget Nässjö däremot har fem raka förluster. Matchen slutade 0–3 (0–1, 0–0, 0–2).

Kalmar nästa för Tranås J18

Tranås J18 tog ledningen efter 17 minuters spel genom Jack Björk på pass av Olle Gustafsson och Gustav Roth.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. I tredje perioden gjorde Tranås J18 0–2 efter 4.06 genom Vincent Sjöö-Laisio framspelad av Gustav Roth och Elias Lindén. Och med bara 1.1 kvar satte Isac Ek avgörande 0–3.

Lagen möts igen 30 november i Tranås Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 2 november. Då möter Nässjö Mariestad i Mariehus Arena 14.00. Tranås J18 tar sig an Kalmar hemma 14.20.

Nässjö–Tranås J18 0–3 (0–1, 0–0, 0–2)

U18 division 1 syd B herr, Höglandsrinken

Första perioden: 0–1 (17.33) Jack Björk (Olle Gustafsson, Gustav Roth).

Tredje perioden: 0–2 (44.06) Vincent Sjöö-Laisio (Gustav Roth, Elias Lindén), 0–3 (58.59) Isac Ek.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nässjö: 0-0-5

Tranås J18: 5-0-0

Nästa match:

Nässjö: Mariestads BoIS HC, borta, 2 november

Tranås J18: Kalmar HC, hemma, 2 november