Sen vändning för Strömsbro som vann mot Borlänge

Strömsbro vann med 6–5 efter straffar

Strömsbros Sergejs Avotins tvåmålsskytt

Tre raka mål av Strömsbro

Strömsbro var illa ute borta i Borlänge Ishall i mötet med Borlänge i U20 region väst herr. Hemmalaget Borlänge ledde med 4–2 i början av tredje perioden, men Strömsbro vände och vann lördagens match med 6–5 (1–2, 1–1, 3–2, 0–0, 1–0) efter straffar.

Sergejs Avotins med två mål för Strömsbro

Borlänge startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Vidar Källberg och Jacob Gladh Pettersson innan Strömsbro svarade och gjorde 2–1 genom Zacharias Jandrén.

Efter 14.58 i andra perioden slog Jesper Lindberg till framspelad av Filip Jaxgård och Egon Ericsson och kvitterade för Strömsbro. Borlänges Maxim Somorosky gjorde 3–2 efter 18.53 på pass av Texas Östberg och Albin Daniels.

I tredje perioden gick Borlänge upp i en 4–2-ledning med 16.14 kvar att spela. Men Strömsbro vände matchen och vann med 6–5. Det matchvinnande 6–5-målet gjorde Sergejs Avotins med 34.60 kvar att spela av matchen.

Strömsbros Sergejs Avotins blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Strömsbros Sergejs Avotins stod för tre poäng, varav två mål och Egon Ericsson gjorde ett mål och två assist. Vidar Källberg gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Borlänge och Jacob Gladh Pettersson gjorde ett mål och totalt tre poäng.

Det här var fjärde mötet mellan Borlänge och Strömsbro den här säsongen. Strömsbro IF har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Borlänge HF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Borlänge–Strömsbro 5–6 (2–1, 1–1, 2–3, 0–0, 0–1)

U20 region väst herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (2.43) Vidar Källberg (Jacob Gladh Pettersson), 2–0 (3.10) Jacob Gladh Pettersson (Filip Eriksson, Noah Paulsen), 2–1 (14.19) Zacharias Jandrén (Jesper Lindberg, Egon Ericsson).

Andra perioden: 2–2 (34.58) Jesper Lindberg (Filip Jaxgård, Egon Ericsson), 3–2 (38.53) Maxim Somorosky (Texas Östberg, Albin Daniels).

Tredje perioden: 4–2 (43.46) Adam Bjurell (Jacob Gladh Pettersson, Vidar Källberg), 4–3 (45.37) Sergejs Avotins (Jakob Pommer, Casper Carlsson), 4–4 (55.38) Egon Ericsson (Isak Malmström, Axel Kjerrman), 4–5 (55.48) Casper Carlsson (Sergejs Avotins, Nils Englund-Olsson), 5–5 (58.03) Vidar Källberg (Arvid Bäck, Texas Östberg).

Straffar: 5–6 (65.00) Sergejs Avotins.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 2-1-2

Strömsbro: 3-0-2