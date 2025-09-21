Sen vändning för Njurunda som vann mot Nälden/Östersund J18

Njurunda vann med 6–5 mot Nälden/Östersund J18

Anton Östblom gjorde tre mål för Njurunda

Andra förlusten i följd för Nälden/Östersund J18

Njurunda var illa ute i mötet med Nälden/Östersund J18 i U18 division 1 norra B herr i Östersund Arena på söndagen. Hemmalaget Nälden/Östersund J18 ledde med 4–2 med 13 minuter kvar av matchen, men Njurunda vände och vann matchen med 6–5 (0–0, 1–3, 5–2).

Anton Östblom blev matchhjälte med sitt avgörande 6–5-mål 18.23 in i tredje perioden.

Njurundas Anton Östblom tremålsskytt

Den första perioden slutade 0–0. Nälden/Östersund J18 dominerade i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 3–1.

I tredje perioden gick Nälden/Östersund J18 upp i en 5–3-ledning med 5.42 kvar att spela. Men Njurunda vände matchen och vann med 6–5. Det matchvinnande 6–5-målet gjorde Anton Östblom med 1.37 kvar att spela av matchen.

Anton Östblom gjorde tre mål för Njurunda och Lukas Zetterberg stod för tre poäng, varav ett mål.

Den 6 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Modin & Zetterberg Hallen.

I nästa match möter Nälden/Östersund J18 Vännäs HC J18 borta på lördag 27 september 16.00. Njurunda möter Kovland måndag 22 september 19.30 hemma.

Nälden/Östersund J18–Njurunda 5–6 (0–0, 3–1, 2–5)

U18 division 1 norra B herr, Östersund Arena

Andra perioden: 1–0 (31.30) Elias Häggblad (Olle Alander Bäckman), 1–1 (33.21) Theo Olofsson (Anton Inkinen), 2–1 (35.18) William Gunnarsson (Edvin Kristoffersson), 3–1 (37.39) Julius Von Krusenstierna (Axel Wibom).

Tredje perioden: 3–2 (40.25) Anton Svensson (Anton Inkinen, Oskar Sandström), 4–2 (46.18) Olle Alander Bäckman (Axel Wibom), 4–3 (49.01) Anton Östblom (Axel Skogs, Oskar Sandström), 5–3 (54.18) Anton Söderberg, 5–4 (54.40) Lukas Zetterberg (Hjalmar Gatugård, Hjalmar Hällström), 5–5 (56.07) Anton Östblom (Hjalmar Hällström, Lukas Zetterberg), 5–6 (58.23) Anton Östblom (Lukas Zetterberg).

Nästa match:

Nälden/Östersund J18: Vännäs HC div 1, borta, 27 september

Njurunda: Kovlands IshF, hemma, 22 september