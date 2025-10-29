Segersviten sprack för Utah Mammoth mot Edmonton

Seger för Edmonton med 6–3 mot Utah Mammoth

Connor McDavid med två mål för Edmonton

Ty Emberson matchvinnare för Edmonton

Utah Mammoth hade sju raka segrar inför bortamatchen i NHL mot Edmonton. Då kom första förlusten sedan den 14 oktober. Matchen på onsdagen i Rogers Place slutade 6–3 (0–2, 5–1, 1–0).

Edmontons Connor McDavid tvåmålsskytt

Utah Mammoth tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Edmonton tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 1–2 efter 0.23 genom Mattias Ekholm och gick upp till 2–2 innan Utah Mammoth svarade.

Innan perioden var över hade Edmonton ryckt åt sig ledningen med 5–3. 17.34 in i tredje perioden slog Connor McDavid till på nytt på pass av Evan Bouchard och ökade ledningen. 6–3-målet blev matchens sista.

Edmontons Evan Bouchard hade tre assists.

Edmonton tar sig an NY Rangers i nästa match hemma fredag 31 oktober 02.00. Utah Mammoth möter Tampa Bay hemma söndag 2 november 21.30.

Edmonton–Utah Mammoth 6–3 (0–2, 5–1, 1–0)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 0–1 (9.28) Logan Cooley (Dylan Guenther), 0–2 (17.46) JJ Peterka.

Andra perioden: 1–2 (20.23) Mattias Ekholm (Leon Draisaitl, Evan Bouchard), 2–2 (23.18) Isaac Howard (Adam Henrique), 2–3 (28.18) Barrett Hayton (Nick Schmaltz, Michail Sergatjov), 3–3 (33.33) Leon Draisaitl (Jake Walman, Evan Bouchard), 4–3 (34.11) Ty Emberson (Adam Henrique, Mattias Ekholm), 5–3 (37.41) Connor McDavid (Ryan Nugent-Hopkins, Jake Walman).

Tredje perioden: 6–3 (57.34) Connor McDavid (Evan Bouchard).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 3-1-1

Utah Mammoth: 4-0-1

Nästa match:

Edmonton: New York Rangers, hemma, 31 oktober

Utah Mammoth: Tampa Bay Lightning, hemma, 2 november