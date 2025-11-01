Segersviten sprack för Mjölby mot Tranås

Tranås-seger med 5–3 mot Mjölby

Tranås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Bradey Johnson med två mål för Tranås

Mjölby hade sju raka segrar inför hemmamatchen i hockeyettan södra mot Tranås. Då kom första förlusten sedan den 5 oktober. Matchen på lördagen i ProTrain Arena slutade 3–5 (0–2, 0–2, 3–1).

Segern var Tranås fjärde på de senaste fem matcherna.

Pontus Eklöf bakom Tranås avgörande

Tranås tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Tranås startade andra perioden bäst och gick från 0–2 till 0–4 genom två snabba mål tidigt i perioden av Daniel Takkunen och Pontus Eklöf. Mjölby reducerade dock med tre mål till 3–4-läge genom William Strand, Edvin Lundqvist och Sebastian Lundman i tredje perioden.

Tranås kunde dock avgöra till 3–5 med 7.49 kvar av matchen genom Gabriel Eklund.

Tranås nya tabellposition är femte plats medan Mjölby är på andra plats. Så sent som den 9 oktober låg Mjölby på 16:e plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Tranås AIF med 3–2.

Nästa motstånd för Mjölby är Järfälla. Lagen möts onsdag 5 november 19.00 i Järfälla Ishall. Tranås tar sig an Tingsryd hemma fredag 7 november 19.00.

Mjölby–Tranås 3–5 (0–2, 0–2, 3–1)

Hockeyettan södra, ProTrain Arena

Första perioden: 0–1 (1.00) Bradey Johnson, 0–2 (12.27) Bradey Johnson (Vilde Persson).

Andra perioden: 0–3 (24.28) Daniel Takkunen (Petter Eklöf), 0–4 (26.23) Pontus Eklöf (Lukas Isaksson, Daniel Takkunen).

Tredje perioden: 1–4 (46.29) William Strand, 2–4 (47.40) Edvin Lundqvist (William Strand), 3–4 (50.32) Sebastian Lundman (Edvin Lundqvist, Adam Sikl), 3–5 (52.11) Gabriel Eklund (Oscar Lilja).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 4-0-1

Tranås: 4-1-0

Nästa match:

Mjölby: Järfälla HC, borta, 5 november

Tranås: Tingsryds AIF, hemma, 7 november