Segersviten sprack för Brynäs mot Luleå

Luleå-seger med 2–1 efter förlängning

Wilma Sjölund avgjorde för Luleå

Noora Tulus nätade för Brynäs

Brynäs hade fem raka segrar inför bortamatchen i SDHL mot Luleå. Då kom första förlusten. Matchen på söndagen i Coop Norrbotten Arena slutade 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0) efter förlängning. Det var första förlusten i serien för Brynäs.

Wilma Sjölund slog till 1.04 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Djurgården nästa för Luleå

Den första perioden slutade mållös. Det var först 3.30 in i andra perioden som Brynäs tog ledningen genom Noora Tulus framspelad av Viivi Vainikka.

6.12 in i tredje perioden nätade Luleås Jaycee Magwood framspelad av Akane Shiga och Nadia Mattivi och kvitterade. Stor matchhjälte för Luleå blev Wilma Sjölund som 1.04 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Det här var Luleås andra uddamålsseger den här säsongen.

I nästa match möter Luleå Djurgården hemma och Brynäs möter HV 71 borta. Båda matcherna spelas fredag 26 september 18.00.

Luleå–Brynäs 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0)

SDHL, Coop Norrbotten Arena

Andra perioden: 0–1 (23.30) Noora Tulus (Viivi Vainikka).

Tredje perioden: 1–1 (46.12) Jaycee Magwood (Akane Shiga, Nadia Mattivi).

Förlängning: 2–1 (61.04) Wilma Sjölund (Erica Rieder, Nadia Mattivi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 3-0-2

Brynäs: 4-1-0

Nästa match:

Luleå: Djurgårdens IF, hemma, 26 september

Brynäs: HV71, borta, 26 september