Segersviten fortsätter för Väsby IK HK efter vinst mot Sollentuna

Väsby IK HK segrade – 5–4 efter straffar

Väsby IK HK:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Nicklas Nousiainen avgjorde för Väsby IK HK

På onsdagen kom fjärde raka segern i hockeyettan norra för Väsby IK HK. Det blev 5–4 (1–3, 0–0, 3–1, 0–0, 1–0) efter straffar hemma mot Sollentuna. Det innebär att Sollentuna åkte på fjärde raka förlusten.

Väsby IK HK vann därmed för tolfte matchen i rad mot just Sollentuna.

Väsby IK HK–Sollentuna – mål för mål

Sollentuna tog ledningen i början av första perioden genom Linus Molin.

Väsby IK HK gjorde 1–1 genom Kalle Forslund tidigt i matchen.

Sollentuna gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Lukas Paulsson och Ture Edvardsson.

Andra perioden blev mållös.

Väsby IK HK vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–3 till 4–3 i tredje perioden.

Sollentuna kvitterade till 4–4 genom Linus Molin med knappt tre minuter kvar att spela. Målet kom med 2.24 kvar att spela.

Väsby IK HK vann straffläggningen efter att Nicklas Nousiainen satt den avgörande straffen.

För Väsby IK HK gör resultatet att laget nu ligger på tionde plats i tabellen medan Sollentuna är på tolfte plats. Ett fint lyft för Väsby IK HK som låg på 17:e plats så sent som den 12 december.

Väsby IK HK tar sig an Forshaga i nästa match hemma lördag 10 januari 16.00. Sollentuna möter Borlänge hemma söndag 11 januari 17.00.

Väsby IK HK–Sollentuna 5–4 (1–3, 0–0, 3–1, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Vilundaparkens Ishall

Första perioden: 0–1 (1.10) Linus Molin (Devin Kling), 1–1 (1.37) Kalle Forslund (Jesper Valente, Daniel Kim), 1–2 (8.23) Lukas Paulsson (Elias Ek, Ture Edvardsson), 1–3 (11.08) Ture Edvardsson (Lukas Paulsson, Oliver Kempainen).

Tredje perioden: 2–3 (43.24) August Skiöld (Pontus Karlsson, Filip Barklund), 3–3 (46.48) Filip Barklund (Pontus Karlsson), 4–3 (50.42) Jesper Valente (Kalle Forslund, Uula Ruikka), 4–4 (57.36) Linus Molin (Pelle Ringström, Elias Ek).

Straffar: 5–4 (65.00) Nicklas Nousiainen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby IK HK: 4-0-1

Sollentuna: 1-1-3

Nästa match:

Väsby IK HK: Forshaga IF, hemma, 10 januari 16.00

Sollentuna: Borlänge HF, hemma, 11 januari 17.00