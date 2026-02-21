Segersviten fortsätter för Väsby IK HK efter vinst mot Clemensnäs

Väsby IK HK-seger med 3–2 mot Clemensnäs

Väsby IK HK:s femte seger på de senaste sex matcherna

Nicklas Nousiainen matchvinnare för Väsby IK HK

Formen är bra just nu för Väsby IK HK. På lördagen kom femte raka segern i hockeyettan norra, 3–2 (1–1, 1–1, 1–0), borta mot Clemensnäs. Det innebär att Clemensnäs åkte på 15:e raka förlusten.

– Tuff match som målmässigt jämn, men de var bättre och vann rättvist, kommenterade Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren.

Clemensnäs–Väsby IK HK – mål för mål

Jesper Valente gjorde 1–0 till Väsby IK HK efter 4.02 efter pass från Filip Barklund och Filip Rydström. Clemensnäs kvitterade till 1–1 i slutsekunderna av första perioden genom Emil Lööv med assist av Elis Hedlund och Liam Lindström.

Efter 52 sekunder i andra perioden tog laget ledningen genom Johan Fahlgren efter förarbete från Filip Westermark och Alexander Bodén. Efter 5.00 i andra perioden slog Filip Barklund till framspelad av Jesper Valente och Filip Rydström och kvitterade för Väsby IK HK.

Väsby IK HK tog ledningen redan efter efter 3.07 i tredje perioden genom Nicklas Nousiainen på passning från Marcus Kivelä Carlzon och Alfred Aalto. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Det här betyder att Clemensnäs ligger kvar på 20:e och sista plats i tabellen och Väsby IK HK på nionde plats. Ett fint lyft för Väsby IK HK som låg på 15:e plats så sent som den 12 februari.

Söndag 22 februari 14.00 möter Clemensnäs Wings Arlanda hemma i Kopparhallen medan Väsby IK HK spelar borta mot Örnsköldsvik Hockey.

Clemensnäs–Väsby IK HK 2–3 (1–1, 1–1, 0–1)

Hockeyettan norra, Kopparhallen

Första perioden: 0–1 (4.02) Jesper Valente (Filip Barklund, Filip Rydström), 1–1 (19.59) Emil Lööv (Elis Hedlund, Liam Lindström).

Andra perioden: 2–1 (20.52) Johan Fahlgren (Filip Westermark, Alexander Bodén), 2–2 (25.00) Filip Barklund (Jesper Valente, Filip Rydström).

Tredje perioden: 2–3 (43.07) Nicklas Nousiainen (Marcus Kivelä Carlzon, Alfred Aalto).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 0-0-5

Väsby IK HK: 5-0-0

Nästa match:

Clemensnäs: Wings HC Arlanda, hemma, 22 februari 14.00

Väsby IK HK: Örnsköldsvik Hockey, borta, 22 februari 14.00