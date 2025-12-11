Segersviten fortsätter för Valbo HC 2 efter vinst mot Sandviken

Valbo HC 2-seger med 8–1 mot Sandviken

Valbo HC 2:s femte seger på de senaste sex matcherna

Alfred Lenning tvåmålsskytt för Valbo HC 2

På torsdagen kom femte raka segern i U18 Div 1 västra A herr för Valbo HC 2. Det blev 8–1 (2–0, 1–0, 5–1) hemma mot Sandviken. Det innebär att Sandviken åkte på sjätte raka förlusten.

Albin Radeskog gjorde avgörande målet

Alfred Lenning gjorde 1–0 till Valbo HC 2 efter 9.49 på pass av Adam Hugosson och Adam Ögren.

2–0 kom efter 14.17 när Albin Radeskog fick träff efter förarbete från Vincent Åhrman och Troy Lindgren.

Efter 7.35 i andra perioden slog Edvin Myrman till på pass av Noa Göterfors och gjorde 3–0.

Valbo HC 2 vann också tredje perioden 5–1 och matchen med hela 8–1.

Vincent Åhrman gjorde ett mål för Valbo HC 2 och spelade dessutom fram till två mål och Alfred Lenning stod för två mål och ett assist.

När lagen senast möttes vann Valbo HC:2 med 3–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 14 december. Då möter Valbo HC 2 Gävle i Nynäshallen 16.20. Sandviken tar sig an Hudiksvall hemma 12.00.

Valbo HC 2–Sandviken 8–1 (2–0, 1–0, 5–1)

U18 Div 1 västra A herr, NickBack Arena

Första perioden: 1–0 (9.49) Alfred Lenning (Adam Hugosson, Adam Ögren), 2–0 (14.17) Albin Radeskog (Vincent Åhrman, Troy Lindgren).

Andra perioden: 3–0 (27.35) Edvin Myrman (Noa Göterfors).

Tredje perioden: 4–0 (45.30) Vincent Åhrman (Lucas Grundstedt), 4–1 (48.18) William Lund (Lukas Wikström, Walter Näslund Lundell), 5–1 (54.10) Nils Keddyson (Alfred Lenning, Joel Thyr), 6–1 (54.34) Sixten Kjellin (Oskar Sundström), 7–1 (55.02) Troy Lindgren (Albin Radeskog, Vincent Åhrman), 8–1 (57.15) Alfred Lenning (Nils Keddyson, Elis Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo HC 2: 5-0-0

Sandviken: 0-0-5

Nästa match:

Valbo HC 2: Gävle GIK, borta, 14 december 16.20

Sandviken: Hudiksvalls HC, hemma, 14 december 12.00