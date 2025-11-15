Segersviten fortsätter för Surahammar efter vinst mot Clemensnäs

Surahammar-seger med 7–1 mot Clemensnäs

Surahammars sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Surahammars Linus Rydell tvåmålsskytt

På lördagen kom fjärde raka segern i hockeyettan norra för Surahammar. Det blev 7–1 (3–1, 1–0, 3–0) borta mot Clemensnäs. Det innebär att Clemensnäs åkte på sjätte raka förlusten.

Clemensnäs tog ledningen i början av första perioden genom Kevin Kariander.

Surahammar gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3. Efter 9.35 i andra perioden slog Hampus Sjölund till framspelad av Lukas Henze och gjorde 1–4. Surahammar fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Melvin Joona, Lukas Henze och Linus Rydell.

Surahammars Linus Rydell stod för fem poäng, varav två mål.

I tabellen innebär det här att Surahammar nu ligger på sjunde plats. Clemensnäs är på 20:e och sista plats. Noteras kan att Surahammar sedan den 28 oktober har avancerat sex placeringar i tabellen.

På söndag 16 november 14.00 spelar Clemensnäs hemma mot Enköping och Surahammar borta mot Örnsköldsvik Hockey.

Clemensnäs–Surahammar 1–7 (1–3, 0–1, 0–3)

Hockeyettan norra, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (0.45) Kevin Kariander (Samuel Manberg), 1–1 (5.15) Sebastian Ehrencrona (Linus Rydell, Felix Filipson), 1–2 (7.13) Linus Rydell (Shane Heffernan, Melvin Joona), 1–3 (13.52) Felix Filipson (Shane Heffernan, Linus Rydell).

Andra perioden: 1–4 (29.35) Hampus Sjölund (Lukas Henze).

Tredje perioden: 1–5 (47.05) Lukas Henze (Hampus Sjölund, Markus Hansson), 1–6 (52.36) Melvin Joona (Anton Hansson Myhrén, Linus Rydell), 1–7 (56.53) Linus Rydell (Adam Karlsson, Samuel Näslund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 0-0-5

Surahammar: 4-1-0

Nästa match:

Clemensnäs: Enköpings SK HK, hemma, 16 november

Surahammar: Örnsköldsvik Hockey, borta, 16 november