Segersviten fortsätter för SK Lejon U18 efter vinst mot Sundsvall Hockey U18

SK Lejon U18 segrade – 4–1 mot Sundsvall Hockey U18

SK Lejon U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Filip Forsell matchvinnare för SK Lejon U18

På lördagen kom fjärde raka segern i U18 regional norr fortsättning vår herr för SK Lejon U18. Det blev 4–1 (2–0, 0–0, 2–1) på hemmaplan mot Sundsvall Hockey U18. Det innebär att Sundsvall Hockey U18 åkte på femte raka förlusten.

Inför matchen hade SK Lejon U18 sju raka förluster mot Sundsvall Hockey U18.

Senast lagen möttes tog Sundsvall Hockey U18 en storseger med 9–3, men den här gången var det SK Lejon U18 som var starkare.

SK Lejon U18–Sundsvall Hockey U18 – mål för mål

Alvin Bergqvist gjorde 1–0 till SK Lejon U18 efter 4.44 efter förarbete av Kevin Hollström och Conrad Nilzon. Laget gjorde också 2–0 när Filip Forsell hittade rätt efter förarbete från Max Lundström och Eddie Furtenback efter 13.28.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

SK Lejon U18 ökade ledningen till 3–0 genom Conrad Nilzon efter 12.49 i tredje perioden.

Sundsvall Hockey U18 reducerade dock till 3–1 genom Petter Nymark efter 14.41 av perioden.

SK Lejon U18 kunde dock avgöra till 4–1 med 3.60 kvar av matchen genom Max Lundström.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 8 mars. Då möter SK Lejon U18 Ö-vik Hockey U18 i Skellefteå Kraft Arena 12.00. Sundsvall Hockey U18 tar sig an Clemensnäs U18 borta 12.30.

SK Lejon U18–Sundsvall Hockey U18 4–1 (2–0, 0–0, 2–1)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Isbjörnen

Första perioden: 1–0 (4.44) Alvin Bergqvist (Kevin Hollström, Conrad Nilzon), 2–0 (13.28) Filip Forsell (Max Lundström, Eddie Furtenback).

Tredje perioden: 3–0 (52.49) Conrad Nilzon (Alvin Bergqvist, Kevin Hollström), 3–1 (54.41) Petter Nymark (Kai Nordin), 4–1 (57.00) Max Lundström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Lejon U18: 4-0-1

Sundsvall Hockey U18: 0-1-4

Nästa match:

SK Lejon U18: Örnsköldsvik HF, hemma, 8 mars 12.00

Sundsvall Hockey U18: Clemensnäs HC, borta, 8 mars 12.30