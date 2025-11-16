Segersviten fortsätter för Luleå efter vinst mot Djurgården

Seger för Luleå med 2–0 mot Djurgården

Luleås sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Wilma Sjölund avgjorde för Luleå

På söndagen kom fjärde raka segern i SDHL för Luleå. Det blev 2–0 (0–0, 1–0, 1–0) borta mot Djurgården. Det innebär att Djurgården åkte på femte raka förlusten.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Luleås målvakter höll nollan.

HV 71 nästa för Luleå

Den första perioden slutade 0–0. Wilma Sjölund gjorde 1–0 till Luleå 4.04 in i andra perioden på pass av Akane Shiga och Petra Nieminen. Petra Nieminen stod för målet när laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 27 sekunder kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Fredag 21 november möter Djurgården SDE borta 19.00 och Luleå möter HV 71 hemma 18.00.

Djurgården–Luleå 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

SDHL, Hovet

Andra perioden: 0–1 (24.04) Wilma Sjölund (Akane Shiga, Petra Nieminen).

Tredje perioden: 0–2 (59.33) Petra Nieminen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 0-0-5

Luleå: 4-0-1

Nästa match:

Djurgården: SDE HF, borta, 21 november

Luleå: HV 71, hemma, 21 november