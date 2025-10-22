Segersviten fortsätter för Kovland U18 efter vinst mot ÖSK/Ö-vik U18

Kovland U18-seger med 12–2 mot ÖSK/Ö-vik U18

Kovland U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Kovland U18:s Benjamin Thun Hansson femmålsskytt

På onsdagen kom tionde raka segern i U18 division 1 norra B herr för Kovland U18. Det blev 12–2 (7–0, 2–1, 3–1) hemma mot ÖSK/Ö-vik U18. Det innebär att ÖSK/Ö-vik U18 åkte på åttonde raka förlusten.

Riktigt bra var Benjamin Thun Hansson, som stod för hela fem mål för Kovland U18.

Axel Sellgren Granzell gjorde avgörande målet

Kovland U18 var vassast i första perioden som laget vann klart med 7–0.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 9–1.

ÖSK/Ö-vik U18 reducerade dock till 9–2 genom Linus Jonsson tidigt i tredje perioden av perioden.

Kovland U18 stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 9–2 till 12–2 på bara 9.10. Kovland U18 tog därmed en klar seger.

Det här betyder att Kovland U18 är kvar i serieledning och ÖSK/Ö-vik U18 stannar sist, på elfte plats, i tabellen.

När lagen senast möttes vann Kovlands IshF med 14–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 25 oktober. Då möter Kovland U18 Vännäs HC U18 i Vännäs Ishall 16.00. ÖSK/Ö-vik U18 tar sig an Nälden/Östersund U18 hemma 12.00.

Kovland U18–ÖSK/Ö-vik U18 12–2 (7–0, 2–1, 3–1)

U18 division 1 norra B herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 1–0 (0.40) Elwin Wagenius (Edvin Wallin, Isak Sandqvist), 2–0 (1.40) Benjamin Thun Hansson, 3–0 (2.21) Axel Sellgren Granzell, 4–0 (3.18) Gustav Lundström (Isak Sandqvist, Elwin Wagenius), 5–0 (4.03) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson, Rasmus Ekman), 6–0 (7.25) Benjamin Thun Hansson (William Larsson, Emil Johansson), 7–0 (11.14) Elwin Wagenius.

Andra perioden: 7–1 (32.03) Herman Landén (Alex Lindahl), 8–1 (37.16) Benjamin Thun Hansson, 9–1 (38.55) Alve Meijer (Rasmus Efraimson, Albin Högberg).

Tredje perioden: 9–2 (41.55) Linus Jonsson (Viktor Lindström, Theo Åström), 10–2 (49.33) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson), 11–2 (53.33) Elliott Melander (Isak Sandqvist), 12–2 (58.43) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kovland U18: 5-0-0

ÖSK/Ö-vik U18: 0-0-5

Nästa match:

Kovland U18: Vännäs HC, borta, 25 oktober

ÖSK/Ö-vik U18: Näldens IF/Östersunds IK, hemma, 25 oktober