Segersviten fortsätter för Flemingsberg efter vinst mot Vallentuna

Seger för Flemingsberg med 5–2 mot Vallentuna

Flemingsbergs nionde seger på de senaste tio matcherna

Jacob Heimer matchvinnare för Flemingsberg

På måndagen kom sjätte raka segern i U20 region öst herr för Flemingsberg. Det blev 5–2 (1–1, 3–1, 1–0) borta mot Vallentuna. Det innebär att Vallentuna åkte på fjärde raka förlusten.

Almtuna nästa för Flemingsberg

Första perioden var jämn. Vallentuna inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Gustavs Licis-Licitis efter 3.32, men Flemingsberg kvitterade genom Oskar Bal efter 10.23. Flemingsberg hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 1–2 efter 1.27 genom Liam Thunberg Josende och gick upp till 1–3 innan Vallentuna svarade.

I periodpausen hade Flemingsberg ledningen med 2–4. 6.19 in i tredje perioden slog Noa Claeson till och ökade ledningen.

Lagens första möte för säsongen vann Flemingsbergs IK med 5–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 1 november. Då möter Vallentuna Nyköping i Lilla Hallen 13.30. Flemingsberg tar sig an Almtuna borta 17.45.

Vallentuna–Flemingsberg 2–5 (1–1, 1–3, 0–1)

U20 region öst herr, Vallentuna Ishall

Första perioden: 1–0 (3.32) Gustavs Licis-Licitis, 1–1 (10.23) Oskar Bal (Melvin Kreibom).

Andra perioden: 1–2 (21.27) Liam Thunberg Josende (Dominik Marffy), 1–3 (26.28) Jacob Heimer (Benjamin Törngren, Ebba Ridderstolpe), 2–3 (32.56) Matej Medricky (Viggo Ahlqvist, Anton Nygren), 2–4 (38.03) Theo Venturi Karlström (Jacob Heimer).

Tredje perioden: 2–5 (46.19) Noa Claeson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 1-0-4

Flemingsberg: 5-0-0

Nästa match:

Vallentuna: Nyköpings HF Ungdom, borta, 1 november

Flemingsberg: Almtuna IS, borta, 1 november