Segerraden förlängd för Vegas – besegrade St Louis

Vegas vann med 4–2 mot St Louis

Shea Theodore matchvinnare för Vegas

Tredje raka segern för Vegas

4–2 (1–1, 2–0, 1–1) blev resultatet när Vegas och St Louis möttes i T-Mobile Arena på söndagen. I och med detta har Vegas tre raka segrar i NHL och är nu nu i riktigt bra form efter den tuffa perioden.

San Jose nästa för Vegas

St Louis startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 53 sekunder slog Robert Thomas till efter pass från Philip Broberg och Colton Parayko. Efter 7.34 kvitterade Vegas genom Mitch Marner.

Jack Eichel gav laget ledningen efter 1.27 in i andra perioden efter förarbete av Kaedan Korczak. Efter 15.48 i andra perioden nätade Shea Theodore framspelad av Jeremy Lauzon och Mitch Marner och gjorde 3–1.

Efter 3.33 i tredje perioden reducerade St Louis till 3–2 genom Jake Neighbours med assist av Robert Thomas och Jordan Kyrou. Men mer än så orkade St Louis inte med. 17.36 in i tredje perioden satte Mark Stone pucken och ökade ledningen. Därmed hade Vegas vänt matchen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Vegas är San Jose. Lagen möts måndag 12 januari 02.00 i SAP Center at San Jose. St Louis tar sig an Carolina hemma onsdag 14 januari 01.30.

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (0.53) Robert Thomas (Philip Broberg, Colton Parayko), 1–1 (7.34) Mitch Marner.

Andra perioden: 2–1 (21.27) Jack Eichel (Kaedan Korczak), 3–1 (35.48) Shea Theodore (Jeremy Lauzon, Mitch Marner).

Tredje perioden: 3–2 (43.33) Jake Neighbours (Robert Thomas, Jordan Kyrou), 4–2 (57.36) Mark Stone.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 3-1-1

St Louis: 2-0-3

Nästa match:

Vegas: San Jose Sharks, borta, 12 januari 02.00

St Louis: Carolina Hurricanes, hemma, 14 januari 01.30