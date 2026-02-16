Segerraden förlängd för Västerås – besegrade Östersunds IK

Västerås-seger med 5–1 mot Östersunds IK

Carl Jakobsson tvåmålsskytt för Västerås

Kim Rosdahl avgjorde för Västerås

1–5 (0–3, 0–0, 1–2) blev resultatet när Östersunds IK och Västerås möttes i Östersund Arena på måndagen. I och med detta har Västerås tre raka segrar i hockeyallsvenskan och är nu nu i riktigt bra form efter den tuffa perioden.

Resultatet innebär att Östersunds IK nu har fyra förluster i rad.

Västerås stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 5.15.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Västerås gjorde två mål i tredje perioden och gick från 0–3 till 0–5, målen av Carl Jakobsson och Veikko Loimaranta. Målen punkterade matchen.

Isak Garfve reducerade förvisso men närmare än 1–5 kom inte Östersunds IK. Västerås tog därmed en säker seger.

Det här betyder att Västerås ligger på tolfte plats i tabellen och Östersunds IK är på tionde plats.

I nästa match, lördag 21 februari möter Östersunds IK Modo Hockey borta i Hägglunds Arena 15.00 medan Västerås spelar hemma mot AIK 18.00.

Östersunds IK–Västerås 1–5 (0–3, 0–0, 1–2)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (3.40) David Madsen (Kim Rosdahl, Konstantin Komarek), 0–2 (4.05) Kim Rosdahl (Konstantin Komarek), 0–3 (8.55) Carl Jakobsson (Oscar Lawner, Oliver Håkansson).

Tredje perioden: 0–4 (51.58) Carl Jakobsson (Veikko Loimaranta, Jimmie Jansson), 0–5 (57.31) Veikko Loimaranta (Patrick Guay), 1–5 (58.53) Isak Garfve (Oliver Kandergård, Filip Hesselvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 1-1-3

Västerås: 3-0-2

Nästa match:

Östersunds IK: Modo Hockey, borta, 21 februari 15.00

Västerås: AIK, hemma, 21 februari 18.00