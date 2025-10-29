Segerraden förlängd för Tampa Bay – besegrade Nashville

Tampa Bay segrade – 5–2 mot Nashville

Zemgus Girgensons med två mål för Tampa Bay

Charle-Edouard D’astous avgjorde för Tampa Bay

2–5 (0–1, 0–1, 2–3) blev resultatet när Nashville och Tampa Bay möttes i Bridgestone Arena på onsdagen. I och med detta har Tampa Bay tre raka segrar i NHL och är nu nu i riktigt bra form efter den tuffa perioden.

Zemgus Girgensons tvåmålsskytt för Tampa Bay

Tampa Bay tog ledningen efter 10.31 genom Zemgus Girgensons assisterad av Pontus Holmberg och Yanni Gourde. Efter 15.37 i andra perioden slog Brandon Hagel till på pass av Anthony Cirelli och gjorde 0–2. Tampa Bay vann också tredje perioden 2–3 och matchen slutade 2–5.

Lagen spelar mot varandra igen den 29 mars i Amalie Arena.

Tampa Bay möter Dallas hemma samma tid.

Nashville–Tampa Bay 2–5 (0–1, 0–1, 2–3)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 0–1 (10.31) Zemgus Girgensons (Pontus Holmberg, Yanni Gourde).

Andra perioden: 0–2 (35.37) Brandon Hagel (Anthony Cirelli).

Tredje perioden: 1–2 (45.05) Luke Evangelista (Erik Haula, Brady Skjei), 1–3 (47.58) Charle-Edouard D’astous (Brayden Point, Nikita Kutjerov), 2–3 (57.57) Filip Forsberg (Luke Evangelista, Erik Haula), 2–4 (59.07) Nikita Kutjerov, 2–5 (59.33) Zemgus Girgensons (Pontus Holmberg, Erik Cernak).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 2-0-3

Tampa Bay: 3-0-2

Nästa match:

Nashville: Philadelphia Flyers, borta, 31 oktober

Tampa Bay: Dallas Stars, hemma, 31 oktober