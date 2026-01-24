Segerraden förlängd för Örebro – besegrade Grums IK 2

Örebro vann med 5–2 mot Grums IK 2

Örebros nionde seger på de senaste tio matcherna

Sac Granqvist avgjorde för Örebro

2–5 (1–0, 1–3, 0–2) blev resultatet när Grums IK 2 och Örebro möttes i Billerudhallen på lördagen. I och med detta har Örebro fem raka segrar i U20 Div 1 västra B herr.

Det var bortaseger nummer åtta i rad för Örebro.

Grums IK 2–Örebro – mål för mål

Albin Holmstrand gav Grums IK 2 ledningen efter 12.39 med assist av Oscar Fridén och Elvis Bergsköld.

Grums IK 2 utökade ledningen genom Nils Forsgren efter 16.16 i andra perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Örebro gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 2–0 till ledning med 2–3 inom bara 0.43.

8.01 in i tredje perioden slog Lucas Håhl till på pass av Leo Eckerwall och ökade ledningen. Efter 15.29 nätade Lucas Forsman framspelad av Edwin Lööw och Dovydas Supranavicius och ökade ledningen för Örebro.

Det här betyder att Grums IK 2 ligger kvar på åttonde plats i tabellen och Örebro på första plats.

När lagen senast möttes vann Örebro med 6–3.

I nästa match, lördag 31 januari möter Grums IK 2 Forshaga borta i Ängevi Ishall 15.30 medan Örebro spelar hemma mot Nor IK U23/Solstad HC 09.30.

Grums IK 2–Örebro 2–5 (1–0, 1–3, 0–2)

U20 Div 1 västra B herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (12.39) Albin Holmstrand (Oscar Fridén, Elvis Bergsköld).

Andra perioden: 2–0 (36.16) Nils Forsgren (Albin Holmstrand), 2–1 (37.51) Gustav Lodin (Leo Eckerwall), 2–2 (38.25) Franz Moritzen, 2–3 (38.34) Sac Granqvist (Lucas Håhl).

Tredje perioden: 2–4 (48.01) Lucas Håhl (Leo Eckerwall), 2–5 (55.29) Lucas Forsman (Edwin Lööw, Dovydas Supranavicius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums IK 2: 1-1-3

Örebro: 5-0-0

Nästa match:

Grums IK 2: Forshaga IF, borta, 31 januari 15.30

Örebro: Nor IK U23/Solstad HC, hemma, 31 januari 09.30