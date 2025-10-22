Segerraden förlängd för NY Islanders – besegrade San Jose

NY Islanders segrade – 4–3 mot San Jose

Matthew Schaefer matchvinnare för NY Islanders

Tredje raka segern för NY Islanders

4–3 (3–2, 1–0, 0–1) blev resultatet när NY Islanders och San Jose möttes i UBS Arena på onsdagen. I och med detta har NY Islanders tre raka segrar i NHL och är nu nu i riktigt bra form efter den tuffa perioden.

Resultatet innebär att San Jose nu har sex förluster i rad.

Detroit nästa för NY Islanders

NY Islanders var vassast i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 6.37 i andra perioden slog Matthew Schaefer till framspelad av Anthony Duclair och Kyle Palmieri och gjorde 4–2. 10.11 in i tredje perioden slog Macklin Celebrini till på pass av Dmitrij Orlov och Mario Ferraro och reducerade. Mer än så blev det dock inte för San Jose.

Det här var NY Islanders andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också San Joses tredje uddamålsförlust.

Lagen möts igen 8 mars i SAP Center at San Jose.

På fredag 24 oktober 01.00 spelar NY Islanders hemma mot Detroit och San Jose borta mot NY Rangers.

NY Islanders–San Jose 4–3 (3–2, 1–0, 0–1)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 0–1 (8.26) Collin Graf (Ty Dellandrea), 1–1 (9.26) Bo Horvat, 2–1 (10.30) Casey Cizikas, 2–2 (14.12) Adam Gaudette (Michael Misa, Collin Graf), 3–2 (19.28) Emil Heineman (Anders Lee, Maxim Sjabanov).

Andra perioden: 4–2 (26.37) Matthew Schaefer (Anthony Duclair, Kyle Palmieri).

Tredje perioden: 4–3 (50.11) Macklin Celebrini (Dmitrij Orlov, Mario Ferraro).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 3-0-2

San Jose: 0-1-4

Nästa match:

NY Islanders: Detroit Red Wings, hemma, 24 oktober

San Jose: New York Rangers, borta, 24 oktober