Segerraden förlängd för IFK Tumba IK 2 – besegrade Hammarby IF U18

IFK Tumba IK 2 vann med 4–3 mot Hammarby IF U18

Gabriel Constantinescu matchvinnare för IFK Tumba IK 2

Tredje raka segern för IFK Tumba IK 2

3–4 (0–2, 1–2, 2–0) blev resultatet när Hammarby IF U18 och IFK Tumba IK 2 möttes i Kärrtorps IP på söndagen. I och med detta har IFK Tumba IK 2 tre raka segrar i U18 division 1 östra C herr och är nu nu i riktigt bra form efter den tuffa perioden.

Hammarby IF U18–IFK Tumba IK 2 – mål för mål

IFK Tumba IK 2 gjorde 0–1 efter tio minuters spel.

Laget ökade också ledningen till 0–2 efter 12.48 när Carl Westergren hittade rätt assisterad av Jonathan Bergquist och Leon Sennström. Hammarby IF U18 reducerade dock till 1–2 genom Pontus Elfström tidigt i andra perioden av perioden.

IFK Tumba IK 2 gjorde dock två mål och gick från 1–2 till 1–4, målen av Stephan Shestopalov och Gabriel Constantinescu och punkterade matchen. 13.28 in i tredje perioden slog Ludvig Gustavsson till framspelad av Anton Tonkel och Oskar Benchea och reducerade.

Lucas Mcgregor såg till att Hammarby IF U18 reducerade igen efter 19.00 i tredje perioden på pass av Caesar Bäckström och Ludvig Gustavsson. Det fastställde slutresultatet till 3–4.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Hammarby IF U18 med 22–19 och IFK Tumba IK 2 med 21–24 i målskillnad. Det här var Hammarby IF U18:s andra uddamålsförlust den här säsongen.

IFK Tumba IK 2 ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Hammarby IF U18 är på tredje plats.

Lagens första möte för säsongen vann Hammarby IF med 5–3.

I nästa match möter Hammarby IF U18 Segeltorps IF U18 borta på torsdag 20 november 20.00. IFK Tumba IK 2 möter Tullinge U18 söndag 23 november 14.00 borta.

Hammarby IF U18–IFK Tumba IK 2 3–4 (0–2, 1–2, 2–0)

U18 division 1 östra C herr, Kärrtorps IP

Första perioden: 0–1 (10.47) Jacob Gruvberger (Leon Sennström, Viktor Ollila), 0–2 (12.48) Carl Westergren (Jonathan Bergquist, Leon Sennström).

Andra perioden: 1–2 (20.14) Pontus Elfström (Svante Hallbom Dovemark, Lucas Mcgregor), 1–3 (21.56) Stephan Shestopalov, 1–4 (34.12) Gabriel Constantinescu (Jonathan Bergquist, Emil Stenberg).

Tredje perioden: 2–4 (53.28) Ludvig Gustavsson (Anton Tonkel, Oskar Benchea), 3–4 (59.00) Lucas Mcgregor (Caesar Bäckström, Ludvig Gustavsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarby IF U18: 3-0-2

IFK Tumba IK 2: 3-0-2

Nästa match:

Hammarby IF U18: Segeltorps IF Ishockeyförening, borta, 20 november

IFK Tumba IK 2: Tullinge TP HC, borta, 23 november