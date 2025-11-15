Seger på straffar för Strömsbro borta mot Borlänge

Strömsbro vann med 4–3 efter straffar

Egon Ericsson gjorde två mål för Strömsbro

Wilmer Björk Eriksson avgjorde för Strömsbro

Strömsbro vann till slut en jämn match mot Borlänge i U20 region väst herr. Avgörandet kom först i straffläggningen där Strömsbro var starkare och vann med 4–3 (1–1, 2–0, 0–2, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Wilmer Björk Eriksson för.

Egon Ericsson med två mål för Strömsbro

Första perioden var jämn. Borlänge inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Helmer Almetun-Lantz efter 3.27, men Strömsbro kvitterade genom Egon Ericsson efter 12.34. I andra perioden var det Strömsbro som var starkast och gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Zacharias Jandrén och Egon Ericsson. Borlänge reducerade och kvitterade till 3–3 genom Adam Bjurell och Liam Lorenz i början av tredje perioden i tredje perioden. I straffläggningen var det Strömsbro som avgjorde till 3–4. Den avgörande straffen stod Wilmer Björk Eriksson för.

Det här var Borlänges sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Strömsbros fjärde uddamålsseger.

Säsongens första möte lagen emellan vann Borlänge HF med 3–2 efter förlängningsspel .

Lördag 22 november spelar Borlänge hemma mot BIK Karlskoga J20 12.00 och Strömsbro mot Grums hemma 16.45 i Testebo Arena.

Borlänge–Strömsbro 3–4 (1–1, 0–2, 2–0, 0–0, 0–1)

U20 region väst herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (3.27) Helmer Almetun-Lantz (Liam Lorenz, Robin Strand), 1–1 (12.34) Egon Ericsson (Måns Knudsen, Filip Jaxgård).

Andra perioden: 1–2 (24.43) Zacharias Jandrén (Wilmer Björk Eriksson, Linus Åbom), 1–3 (30.26) Egon Ericsson (Filip Jaxgård, Linus Åbom).

Tredje perioden: 2–3 (42.12) Adam Bjurell (Arvid Bäck, Niilo Lylander), 3–3 (46.09) Liam Lorenz (Douglas Åvik).

Straffar: 3–4 (65.00) Wilmer Björk Eriksson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 1-2-2

Strömsbro: 3-0-2

Nästa match:

Borlänge: BIK Karlskoga, hemma, 22 november

Strömsbro: Grums IK Hockey, hemma, 22 november