Seger på straffar för Mörrum hemma mot Grästorps IK

Mörrum vann med 3–2 efter straffar

Albin Laksonen med två mål för Mörrum

Grästorps IK:s andra raka förlust

Mörrum vann till slut en jämn match mot Grästorps IK i hockeyettan södra. Avgörandet kom först i straffläggningen där Mörrum var starkare och vann med 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0). Albin Laksonen blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Grästorps IK:s tränare Emil Bihorac om matchen:

– Tuff bortamatch. Vi kommer ut bra i första perioden. Andra perioden får Mörrum lite momentum. Vi reder ut det och har ett 2–0 underläge inför tredje perioden. Vi tar över mer och mer i tredje perioden och gör 2–2 innan slutsignal. Sen har vi bra med lägen att avgöra på förlängning eller straffar men lyckades inte. Starkt att hämta ikapp. Visar på bra lagmoral.

Albin Laksonen gjorde 1–0 till Mörrum efter 15.54 på passning från Noa Lindqvist-Muci.

Efter 16.49 i andra perioden slog Kevin Engvall till framspelad av Albin Laksonen och Hugo Blomberg och gjorde 2–0.

13.13 in i tredje perioden satte Viktor Sandström Hult pucken på pass av Anton Kivelä och reducerade. Efter 16.46 slog Liam Blomquist till framspelad av Rasmus Hultfelt och kvitterade för Grästorps IK.

I straffläggningen var det Mörrum som avgjorde till 3–2. Den avgörande straffen stod Albin Laksonen för.

Grästorps IK ligger på 15:e plats i tabellen efter matchen medan Mörrum är på tolfte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Grästorp med 3–2 efter förlängningsspel .

I nästa omgång har Mörrum Borås hemma i Jössarinken, söndag 25 januari 16.00. Grästorps IK spelar borta mot Mariestad onsdag 28 januari 19.00.

Mörrum–Grästorps IK 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (15.54) Albin Laksonen (Noa Lindqvist-Muci).

Andra perioden: 2–0 (36.49) Kevin Engvall (Albin Laksonen, Hugo Blomberg).

Tredje perioden: 2–1 (53.13) Viktor Sandström Hult (Anton Kivelä), 2–2 (56.46) Liam Blomquist (Rasmus Hultfelt).

Straffar: 3–2 (65.00) Albin Laksonen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrum: 3-1-1

Grästorps IK: 1-1-3

Nästa match:

Mörrum: Borås HC, hemma, 25 januari 16.00

Grästorps IK: Mariestad BoIS HC, borta, 28 januari 19.00