Seger på straffar för Mörrum borta mot Mjölby

Mörrum segrade – 3–2 efter straffar

Albin Laksonen avgjorde för Mörrum

Andra raka segern för Mörrum

Mörrum vann till slut en jämn match mot Mjölby i hockeyettan södra. Avgörandet kom först i straffläggningen där Mörrum var starkare och vann med 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0). Albin Laksonen blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Mjölby–Mörrum – mål för mål

Mjölby tog ledningen efter 14 minuters spel genom Adam Sikl med assist av William Lagerqvist och Adam Lundqvist.

Efter 7.32 i andra perioden slog Jesper Hultberg till framspelad av Hugo Mörnhed och Kevin Engvall och kvitterade för Mörrum. Mjölbys Adam Lindblad gjorde 2–1 efter 15.29 på pass av Alwin Rosén och August Hummer.

9.43 in i tredje perioden slog Alexander Sandberg till på pass av Rasmus Nilsson och August Renemark och kvitterade.

I straffläggningen var det Mörrum som avgjorde till 2–3. Den avgörande straffen stod Albin Laksonen för.

Det här betyder att Mjölby är kvar på tionde plats och Mörrum stannar på tolfte plats, i serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mjölby med 7–4.

I nästa match möter Mjölby Grästorps IK borta på onsdag 18 februari 19.00. Mörrum möter Huddinge söndag 15 februari 16.00 hemma.

Mjölby–Mörrum 2–3 (1–0, 1–1, 0–1, 0–0, 0–1)

Hockeyettan södra, ProTrain Arena

Första perioden: 1–0 (14.31) Adam Sikl (William Lagerqvist, Adam Lundqvist).

Andra perioden: 1–1 (27.32) Jesper Hultberg (Hugo Mörnhed, Kevin Engvall), 2–1 (35.29) Adam Lindblad (Alwin Rosén, August Hummer).

Tredje perioden: 2–2 (49.43) Alexander Sandberg (Rasmus Nilsson, August Renemark).

Straffar: 2–3 (65.00) Albin Laksonen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 1-2-2

Mörrum: 3-0-2

Nästa match:

Mjölby: Grästorps IK, borta, 18 februari 19.00

Mörrum: Huddinge IK, hemma, 15 februari 16.00