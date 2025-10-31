Seger på straffar för Kalmar borta mot Mora

Kalmar vann med 5–4 efter straffar

Kalmars åttonde seger på de senaste nio matcherna

Albin Storm avgjorde för Kalmar

Kalmar vann till slut en jämn match mot Mora i hockeyallsvenskan. Avgörandet kom först i straffläggningen där Kalmar var starkare och vann med 5–4 (0–0, 2–1, 2–3, 0–0, 1–0). Albin Storm blev hjälte i straffläggningen.

Segern var Kalmars åttonde på de senaste nio matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Mora–Kalmar – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. Kalmar startade andra perioden starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Matthew Struthers och Elliot Ekmark innan Mora svarade och gjorde 2–1 genom Karl Smedberg. Mora kvitterade också till 2–2 genom Ethan De Jong i tredje perioden.

Kalmar gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 2–2 till 2–4, målen av George Diaco och Scott Walford.

Men Mora stod för en grym upphämtning till 4–4 med två mål på bara 0.24. Arvid Degerstedt gjorde 3–4 efter 19.33 och Ethan De Jong fullbordade comebacken till 4–4 efter 19.57. Kalmar vann straffläggningen efter att Albin Storm satt den avgörande straffen.

Moras Arvid Degerstedt stod för ett mål och två assists och Ethan De Jong gjorde två mål och ett målgivande pass.

Det här var Moras femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Kalmars tredje uddamålsseger.

Resultatet innebär att Mora ligger kvar på tionde plats och Kalmar på tredje plats i tabellen.

Mora tar sig an Björklöven i nästa match hemma söndag 2 november 16.30. Kalmar möter Västerås hemma onsdag 12 november 19.00.

Mora–Kalmar 4–5 (0–0, 1–2, 3–2, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Wibe Arena

Andra perioden: 0–1 (26.09) Matthew Struthers (Andrew Vanderbeck, Matt Fonteyne), 0–2 (34.31) Elliot Ekmark, 1–2 (37.35) Karl Smedberg (Felix Johansson, Gustav Salmi-Lilja).

Tredje perioden: 2–2 (51.31) Ethan De Jong (Arvid Degerstedt, Travis Treloar), 2–3 (55.00) George Diaco (Valdemar Johansson), 2–4 (57.12) Scott Walford (Andrew Vanderbeck, Matt Fonteyne), 3–4 (59.33) Arvid Degerstedt (Ethan De Jong, Sander Wold), 4–4 (59.57) Ethan De Jong (Marcus Karlström, Arvid Degerstedt).

Straffar: 4–5 (65.00) Albin Storm.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 2-1-2

Kalmar: 4-1-0

Nästa match:

Mora: IF Björklöven, hemma, 2 november

Kalmar: Västerås IK, hemma, 12 november