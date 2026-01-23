Seger på straffar för Djurgården hemma mot Modo Hockey

Djurgården vann med 4–3 efter straffar

Alice Östensson matchvinnare för Djurgården

Seger nummer 10 för Djurgården

Djurgården vann till slut en jämn match mot Modo Hockey i SDHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där Djurgården var starkare och vann med 4–3 (1–0, 1–2, 1–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Alice Östensson för.

Modo Hockey nästa för Djurgården

Djurgården tog ledningen efter sju minuters spel genom Charlotte Akervik framspelad av Madeline Posick och Brette Pettet.

Djurgården utökade ledningen genom Linda Vocetkova efter 7.22 i andra perioden.

Modo Hockey reducerade och kvitterade till 2–2 genom Neena Brick och Alexis Paddington.

12.34 in i tredje perioden nätade Modo Hockeys Ebba Hedqvist och gav laget ledningen. Brette Pettet stod för målet när Djurgården kvitterade till 3–3 med 1.11 kvar att spela efter förarbete från Barbora Bartakova och Madeline Posick.

I straffläggningen var det Djurgården som avgjorde till 4–3. Den avgörande straffen stod Alice Östensson för.

Med två omgångar kvar är Djurgården på sjunde plats i tabellen medan Modo Hockey är på femte plats.

Lagen möts igen i Hägglunds Arena torsdag 26 februari 19.00.

Djurgården–Modo Hockey 4–3 (1–0, 1–2, 1–1, 0–0, 1–0)

SDHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (7.52) Charlotte Akervik (Madeline Posick, Brette Pettet).

Andra perioden: 2–0 (27.22) Linda Vocetkova, 2–1 (29.04) Neena Brick (Alexis Paddington, Ebba Berglund), 2–2 (34.01) Alexis Paddington (Vendula Pribylova).

Tredje perioden: 2–3 (52.34) Ebba Hedqvist, 3–3 (58.49) Brette Pettet (Barbora Bartakova, Madeline Posick).

Straffar: 4–3 (65.00) Alice Östensson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-1-1

Modo Hockey: 2-2-1

Nästa match:

Djurgården: Modo Hockey, borta, 26 februari 19.00

Modo Hockey: Djurgårdens IF, hemma, 26 februari 19.00